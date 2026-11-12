Испания сказала «баста» такой жизни
Крупнейшие испанские профсоюзы вывели миллионы человек на забастовку
В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за проблем с доступностью жилья и дороговизны жизни. По оценке профсоюзов, участие в ней приняли около 4 млн человек, и это несмотря на проливной дождь, а в некоторых городах и шторм. Пытаясь набрать очки у избирателей в преддверии досрочных выборов 29 ноября, правительство социалистов поддержало бастующих. Однако отставание от консервативных соперников у левых политических сил во главе с Педро Санчесом остается внушительным.
В последний раз поводом к всеобщей стачке в Испании стал протест против мер жесткой экономии во время долгового кризиса в еврозоне в 2012 году. На этот раз миллионы бастующих рабочих парализовали четвертую по величине экономику Европы под лозунгом «За зарплаты. Жилье. Цены», протестуя против недоступности жилья и дороговизны жизни. Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза Испании — UGT и CCOO, представляющие интересы более 1 млн рабочих, а также ассоциации арендаторов, недовольные ростом арендной платы и выселениями.
По данным Центрального банка Испании, дефицит жилья в стране составляет около 750 тыс. единиц, а к 2028 году он грозит вырасти до более чем 1 млн. Из-за того, что все меньше людей могут позволить себе покупку жилья, все последние годы в Испании стремительно росла и стоимость аренды: сейчас, согласно данным Совета по делам молодежи Испании, средняя стоимость аренды составляет €1176, а это более 98% среднемесячной зарплаты молодого испанца.
По данным профсоюзов, самыми активными среди протестующих стали работники портов и автомобильной промышленности — 90% сотрудников, вовлеченных в эти сектора экономики, приняли участие в забастовке.
В Мадриде, несмотря на проливной дождь, на улицы к вечеру 11 ноября вышло около 120 тыс. человек. В Барселоне за огромным баннером с надписью «Живи. А не просто выживай» по улицам прошлось, по данным властей, 55 тыс. человек, по данным организаторов — до 400 тыс.
Как уже не раз бывало на других демонстрациях, прокатившихся волной в последнее время по всей Европе, изначально мирные протесты кое-где закончились актами вандализма. В ночь на 12 ноября небольшие группы молодых людей принялись крушить витрины магазинов на торговых улицах Мадрида, Барселоны и других городов, а также поджигали мусорные баки и стреляли фейерверками в полицейских. В общей сложности полиция отрапортовала почти о 500 инцидентах такого рода, отвечать на которые правоохранительным органам порой пришлось слезоточивым газом и дубинками.
Ранее по всей стране уже прокатилась волна протестов против недоступности жилья, спровоцированных скандалом вокруг выселения пенсионерки — 87-летней Марикармен Абаскаль в Мадриде (см. “Ъ” от 29 сентября). Реагируя на эту историю, правительство Санчеса попыталось принять закон, призванный облегчить положение арендаторов, но оппозиционные партии заблокировали его в парламенте, сочтя неполноценным ответом на кризис. Не имея возможности добиться принятия закона, премьер объявил 5 октября о досрочных выборах (они пройдут уже 29 ноября) в надежде заручиться большей поддержкой избирателей.
Пока же, однако, социалисты отстают в рейтингах от оппозиционной консервативной Народной партии. Опрос компании Sigma Dos, опубликованный на этой неделе El Mundo, показал, что социалисты частично восстановили позиции, утраченные после крушения поезда в прошлом месяце (см. “Ъ” от 29 октября), и теперь, вероятно, получат 105 из 350 мест в нижней палате парламента. Отставание от Народной партии и крайне правой Vox, которых политологи все чаще рассматривают в одной связке, остается существенным: на двоих этим политическим силам прочат почти 200 мест.
В надежде еще немного поправить свои рейтинги и отвлечь внимание избирателей от коррупционных дел, связанных с ближайшим окружением премьера, и трагедии на железной дороге правительство Испании поддержало забастовку. Сторонники Педро Санчеса даже попытались представить дело так, будто бы забастовка была направлена против оппозиции. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо назвал такие утверждения «абсурдом, подобного которому нет ни в одной другой стране Евросоюза».
В день забастовки социалистические власти решились на еще один «ход конем» в расчете на поддержку избирателей.
Испанская прокуратура 11 ноября сообщила о начале предварительного расследования в попытке запретить в Испании деятельность TikTok. На такую меру власти пошли после скандальной информации о том, что соцсеть закрывает глаза на материалы с сексуальным насилием над детьми.
«Отличные новости. Дни безнаказанности в социальных сетях закончились. Ни одна платформа не стоит выше закона и тем более выше прав наших детей»,— отреагировал в соцсети Х на новости из прокуратуры Педро Санчес, сделавший противостояние с «техноолигархами» (так он именует все крупные технологические компании) одной из ключевых тем своей предвыборной кампании. Возможность Санчеса набрать очки на этом поле ограничена, поскольку и его главный оппонент успел раскритиковать TikTok за бездействие.