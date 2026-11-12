Испания сказала «баста» такой жизни

В последний раз поводом к всеобщей стачке в Испании стал протест против мер жесткой экономии во время долгового кризиса в еврозоне в 2012 году. На этот раз миллионы бастующих рабочих парализовали четвертую по величине экономику Европы под лозунгом «За зарплаты. Жилье. Цены», протестуя против недоступности жилья и дороговизны жизни. Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза Испании — UGT и CCOO, представляющие интересы более 1 млн рабочих, а также ассоциации арендаторов, недовольные ростом арендной платы и выселениями.