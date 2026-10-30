Три человека пострадали при взрыве на оружейном заводе в Гранаде
Трое рабочих пострадали при взрыве на заводе по производству боеприпасов в испанском городе Гранада. Их госпитализировали с нарушениями слуха, которые врачи оценивают как незначительные, передает Europa Press.
По последним данным, взрыв произошел в закрытой для большинства сотрудников части предприятия, в которой сжигают отходы и бракованные материалы. Что сдетонировало на заводе, пока неизвестно.
В полиции рассказали, что вскоре после взрыва экстренные службы получили более 30 звонков от жителей разных районов муниципалитета. На место прибыли пожарные, Национальная полиция, Гражданская гвардия и медики.
Завод производит боеприпасы крупного калибра, пороховое топливо для боеприпасов среднего калибра и компоненты ракет. Он, среди прочего, поставляет продукцию для ВСУ.