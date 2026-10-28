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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Мир

В Испании при столкновении двух поездов погибли 46 человек

В центральной Испании столкнулись два пассажирских поезда. Экстренные службы сообщили о гибели не менее 46 человек, передает ABC News. Местные власти заявили, что это «очень серьезная авария с большим количеством жертв».
Столкнулись поезд, отправившийся из Мадрида в Севилью, и поезд частного оператора высокоскоростных составов Iryo. По словам представителя испанского Минтранса, поезд AVE мог врезаться в поезд Iryo, пишет El Pais. В результате четыре вагона сошли с рельсов и упали с насыпи, уточняет Antena3.
Из-за аварии приостановлено движение на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Андалусия. Возможная причина аварии — человеческая ошибка. По данным ABC, работник госкомпании, занимавшийся ремонтом неисправности в основной системе сигнализации, не предупредил поезд AVE о приближающемся поезде Iryo. На место происшествия направлены 8 пожарных расчетов и 8 машин скорой помощи. Также задействована группа реагирования на стихийные бедствия.
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