В Испании при столкновении двух поездов погибли 46 человек

Из-за аварии приостановлено движение на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Андалусия. Возможная причина аварии — человеческая ошибка. По данным ABC, работник госкомпании, занимавшийся ремонтом неисправности в основной системе сигнализации, не предупредил поезд AVE о приближающемся поезде Iryo. На место происшествия направлены 8 пожарных расчетов и 8 машин скорой помощи. Также задействована группа реагирования на стихийные бедствия.