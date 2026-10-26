Правые оседлали волну недовольства
Как протесты в Европе влияют на расклад сил перед выборами
Почти 2 тыс. протестующих задержано в Европе 24-25 октября. Митинги и демонстрации охватили Испанию, Италию, Бельгию и Португалию. Самые масштабные акции состоялись во Франции. По оценкам профсоюзов, на улицы крупнейших городов страны вышло около 800 тыс. человек. Однако МВД насчитало вдвое меньше. Мирные протесты к вечеру 24 октября вновь переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
Участники акций недовольны ростом стоимости жизни, сокращением социальных расходов бюджета и отсутствием реформ. Их мнение придется учитывать кандидатам на президентских выборах, которые запланированы на апрель 2027-го, отмечают местные СМИ. Как демонстрации влияют на настроения перед голосованием, “Ъ FM” обсудил с президентом Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяной Пархалиной:
«Несколько дней протестов использованы левыми в своей риторике. Они подняли рейтинг Марин Ле Пен и ее партии. Растет популярность крайне правых, которые обещают (не факт, что сделают) навести относительный порядок в стране. И сейчас все меньше оснований предполагать, что у центристов будет больше шансов противостоять крайне правым. Если судить по сегодняшнему раскладу, вполне вероятно, что во второй тур выйдут крайне правые и крайне левые.
Протестующие — это мигранты. Причем внуки тех, кто приехал во Францию из стран Магриба в 50-х годах XX века. Они выросли, получили образование и сейчас взрывают свою страну. Растет недовольство экономической ситуацией, отсутствием реальных реформ и той политической ситуацией, которая сложилась в стране. То есть налицо политический кризис.
Учитывая, что из-за океана раздаются призывы от команды Трампа менять тех, кто находится у руля в Европе, это, конечно, добавляет серьезности».
Масштабные протесты также прошли в Барселоне. Некоторые из участников акций забрасывали камнями автобусные остановки, поджигали мусорные баки и запускали сигнальные ракеты в полицейских. Задержано 128 человек. В Испании протестующие недовольны ценами на жилье и социальной незащищенностью тех, кто его арендует. Причем демонстрации начались еще в конце сентября. На фоне выступлений премьер-министр страны Педро Санчес был вынужден назначить досрочные парламентские выборы на 29 ноября.
В Италии протесты тоже предваряют голосование за депутатов. Оно намечено на осень 2027-го, но может пройти раньше — в апреле или июне. Во всех странах ЕС митинги играют на руку прежде всего правым силам, отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин:
«В Германии, например, где таких беспорядков пока еще не было, мы видим усиление правой популистской партии “Альтернатива для Германии”. Их рейтинг значительно превосходит цифры партии канцлера Мерца. В Италии и так у власти находится правопопулистский политик Джорджа Мелони, которая пользуется большим доверием. В Испании, скорее всего, победит правая партия. Самое важное, что правопопулистская партия Vox получит третье место, а значит, правительство будут формировать партии с правым уклоном.
Можно предположить, что будет усиливаться противодействие миграции.
Поэтому приходится констатировать, что в Европе будет сдвиг политики вправо. Может быть, даже будет проходить трампизация политической системы Европы. Слова Дональда Трампа о том, что нужно делать все на благо американского бизнеса и народа в целом, очень популярны в обществе. Людям это нравится, особенно коренным жителям. Надо еще понимать, как закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки.
На кону философская логика: куда пойдут США? Вернутся ли они к умеренно-либерально-просоциальной демократической риторике демократов либо опять поддержат республиканцев и логику политики Трампа. Эти выборы во многом определят и суть политических процессов в Европе. Хотя США сегодня не рассматриваются ЕС как надежный союзник. Но все равно европейцы смотрят и внимательно изучают, а что же происходит в главной западной стране».
Протесты должны продолжиться и в предстоящие выходные. Новые акции уже анонсированы в Париже, Милане, Мадриде и других крупных городах. Как утверждает издание Politico, волна беспорядков и демонстраций в Европе, вероятно, не стихнет до зимы.