Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Правые оседлали волну недовольства

Как протесты в Европе влияют на расклад сил перед выборами
Почти 2 тыс. протестующих задержано в Европе 24-25 октября. Митинги и демонстрации охватили Испанию, Италию, Бельгию и Португалию. Самые масштабные акции состоялись во Франции. По оценкам профсоюзов, на улицы крупнейших городов страны вышло около 800 тыс. человек. Однако МВД насчитало вдвое меньше. Мирные протесты к вечеру 24 октября вновь переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
1/91/9

Florion Goga / Reuters

2/92/9

David W Cerny / Reuters

3/93/9

Daniele Solavaggione / LaPresse / AP

4/94/9

Ana Brigida / AP

5/95/9

Valentina Stefanelli / LaPresse / AP

6/96/9

Valdrin Xhemaj / Reuters

7/97/9

Vincenzo Livieri / Reuters

8/98/9

AP

9/99/9

Susana Vera / Reuters

Участники акций недовольны ростом стоимости жизни, сокращением социальных расходов бюджета и отсутствием реформ. Их мнение придется учитывать кандидатам на президентских выборах, которые запланированы на апрель 2027-го, отмечают местные СМИ. Как демонстрации влияют на настроения перед голосованием, “Ъ FM” обсудил с президентом Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяной Пархалиной:
«Несколько дней протестов использованы левыми в своей риторике. Они подняли рейтинг Марин Ле Пен и ее партии. Растет популярность крайне правых, которые обещают (не факт, что сделают) навести относительный порядок в стране. И сейчас все меньше оснований предполагать, что у центристов будет больше шансов противостоять крайне правым. Если судить по сегодняшнему раскладу, вполне вероятно, что во второй тур выйдут крайне правые и крайне левые.

Реакция мировых СМИ на протесты во Франции

Читать далее
Протестующие — это мигранты. Причем внуки тех, кто приехал во Францию из стран Магриба в 50-х годах XX века. Они выросли, получили образование и сейчас взрывают свою страну. Растет недовольство экономической ситуацией, отсутствием реальных реформ и той политической ситуацией, которая сложилась в стране. То есть налицо политический кризис.
Учитывая, что из-за океана раздаются призывы от команды Трампа менять тех, кто находится у руля в Европе, это, конечно, добавляет серьезности».
Масштабные протесты также прошли в Барселоне. Некоторые из участников акций забрасывали камнями автобусные остановки, поджигали мусорные баки и запускали сигнальные ракеты в полицейских. Задержано 128 человек. В Испании протестующие недовольны ценами на жилье и социальной незащищенностью тех, кто его арендует. Причем демонстрации начались еще в конце сентября. На фоне выступлений премьер-министр страны Педро Санчес был вынужден назначить досрочные парламентские выборы на 29 ноября.
В Италии протесты тоже предваряют голосование за депутатов. Оно намечено на осень 2027-го, но может пройти раньше — в апреле или июне. Во всех странах ЕС митинги играют на руку прежде всего правым силам, отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

Во Франции хотят блокировать соцсети на время протестов

Читать далее
«В Германии, например, где таких беспорядков пока еще не было, мы видим усиление правой популистской партии “Альтернатива для Германии”. Их рейтинг значительно превосходит цифры партии канцлера Мерца. В Италии и так у власти находится правопопулистский политик Джорджа Мелони, которая пользуется большим доверием. В Испании, скорее всего, победит правая партия. Самое важное, что правопопулистская партия Vox получит третье место, а значит, правительство будут формировать партии с правым уклоном.
Можно предположить, что будет усиливаться противодействие миграции.
Поэтому приходится констатировать, что в Европе будет сдвиг политики вправо. Может быть, даже будет проходить трампизация политической системы Европы. Слова Дональда Трампа о том, что нужно делать все на благо американского бизнеса и народа в целом, очень популярны в обществе. Людям это нравится, особенно коренным жителям. Надо еще понимать, как закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки.
На кону философская логика: куда пойдут США? Вернутся ли они к умеренно-либерально-просоциальной демократической риторике демократов либо опять поддержат республиканцев и логику политики Трампа. Эти выборы во многом определят и суть политических процессов в Европе. Хотя США сегодня не рассматриваются ЕС как надежный союзник. Но все равно европейцы смотрят и внимательно изучают, а что же происходит в главной западной стране».
Протесты должны продолжиться и в предстоящие выходные. Новые акции уже анонсированы в Париже, Милане, Мадриде и других крупных городах. Как утверждает издание Politico, волна беспорядков и демонстраций в Европе, вероятно, не стихнет до зимы.
Иван Хорушевский
Германия
Испания
Франция
Европа