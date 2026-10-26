Правые оседлали волну недовольства

«Несколько дней протестов использованы левыми в своей риторике. Они подняли рейтинг Марин Ле Пен и ее партии. Растет популярность крайне правых, которые обещают (не факт, что сделают) навести относительный порядок в стране. И сейчас все меньше оснований предполагать, что у центристов будет больше шансов противостоять крайне правым. Если судить по сегодняшнему раскладу, вполне вероятно, что во второй тур выйдут крайне правые и крайне левые.