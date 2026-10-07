В Испании умерла пенсионерка, ставшая лицом протестов против жилищного кризиса
08.10.2026, 01:51
Умерла 87-летняя пенсионерка Мария дель Кармен Абаскаль, чье выселение из квартиры в Мадриде вызвало массовые протесты по всей Испании. О смерти женщины сообщили ее представители и профсоюз арендаторов Мадрида. Причина смерти не уточняется. Об этом сообщает Reuters.
23 сентября госпожа Абаскаль была принудительно выселена из квартиры в престижном районе Ретиро, где прожила более 70 лет. В квартире выбили дверь и вынесли женщину из дома на носилках, после чего госпитализировали в состоянии крайнего истощения и тревоги.
Выселение произошло после того, как инвестфонд Urbagestion выкупил здание в 2018 году и попытался более чем в три раза поднять плату за жилье — с €500 до €1,65 тыс. при пенсии госпожи Абаскаль около €1,35 тыс.
Случай вызвал многотысячные протесты против роста цен на аренду и нехватки жилья. Из-за недовольства правительство премьер-министра Педро Санчеса внесло в парламент два законопроекта, призванных нормализовать ситуацию на рынке жилья. Депутаты 2 октября отклонили инициативы. Провал законопроектов привел к роспуску правительства и назначению досрочных выборов на 29 ноября.