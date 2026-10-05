Премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах 29 ноября

Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы в парламент на 29 ноября текущего года. Регулярные выборы должны были пройти в августе 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро Санчес

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Педро Санчес

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Господин Санчес сообщил о своем решении в телевизионном обращении: «Пришло время испанскому народу решить, какое будущее он хочет для себя и для своей страны».

В последние дни правительство Педро Санчеса столкнулось с очередным кризисом — в стране проходят массовые протесты против недоступности жилья и недостаточной защиты прав арендаторов. Протестующие разбили лагерь в центре Мадрида. На прошлой неделе правительство не смогло добиться со стороны парламента поддержки законопроекта о жилье. По замыслу его авторов, он должен был смягчить жилищный кризис и улучшить условия для арендаторов.

Ранее правительство господина Санчеса уже испытывало сложности из-за миграционного кризиса в Сеуте и коррупционных скандалов с участием членов семьи премьера и его ближайших соратников.

Подробнее — в материале «Дом, который построил Педро».

Яна Рождественская