Премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах 29 ноября
Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы в парламент на 29 ноября текущего года. Регулярные выборы должны были пройти в августе 2027 года.
Педро Санчес
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Господин Санчес сообщил о своем решении в телевизионном обращении: «Пришло время испанскому народу решить, какое будущее он хочет для себя и для своей страны».
В последние дни правительство Педро Санчеса столкнулось с очередным кризисом — в стране проходят массовые протесты против недоступности жилья и недостаточной защиты прав арендаторов. Протестующие разбили лагерь в центре Мадрида. На прошлой неделе правительство не смогло добиться со стороны парламента поддержки законопроекта о жилье. По замыслу его авторов, он должен был смягчить жилищный кризис и улучшить условия для арендаторов.
Ранее правительство господина Санчеса уже испытывало сложности из-за миграционного кризиса в Сеуте и коррупционных скандалов с участием членов семьи премьера и его ближайших соратников.
Подробнее — в материале «Дом, который построил Педро».
Жилищная политика стала проверкой парламентской конструкции правительства: предложения по аренде и рынку жилья требовалось сделать достаточно умеренными для Junts, защищающей права собственников, и одновременно достаточно жесткими для левого партнера социалистов — «Сумар». При таком раскладе принятие законопроекта зависело не только от позиции кабинета, но и от согласия сил с противоположными требованиями.
Конфликт вышел за пределы обычных разногласий между союзниками. 28 сентября вице-премьер и лидер «Сумар» Иоланда Диас призвала выступить против собственного правительства, добиваясь законопроекта, который, по ее оценке, отвечал бы реальным потребностям. Это ограничивало способность кабинета проводить решения даже по теме, ставшей центральной для общественной повестки.
Парламентская опора Педро Санчеса изначально требовала переговоров с региональными партиями: в январе 2020 года «Левые республиканцы Каталонии» согласились не препятствовать его избранию в обмен на готовность обсуждать каталонский вопрос. Такая предыстория объясняет, почему для правительства важны одновременно внутрикоалиционные договоренности и поддержка каталонских депутатов.