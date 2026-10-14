ABC: ВМС Марокко приказали судам нарушать территориальные воды Испании

По данным El Pais, в первые дни августа как минимум один фрегат и несколько патрульных катеров военно-морского флота Марокко прошли через воды Сеуты. Источники газеты утверждают, что это было намеренным нарушением границы. В одном из случаев корабли Испании и Марокко едва не столкнулись.