ABC: ВМС Марокко приказали судам нарушать территориальные воды Испании
Испанские спецслужбы перехватили сообщения военно-морских сил Марокко рыболовным судам с требованием нарушать границы территориальных вод Испании, пишет ABC со ссылкой на источники. Инцидент произошел в начале августа и совпал с миграционным кризисом в Сеуте, а также с несанкционированным заходом марокканских судов в ее воды.
Минобороны страны сразу отреагировало на инцидент, сообщает ABC. ВМС Испании направили в воды Сеуты патрульный корабль «Райо», а также два фрегата «Санта-Мария» и «Наварра». По словам собеседников газеты, начальник штаба обороны Испании Теодоро Лопес Кальдерон потребовал от высшего командования Марокко прекратить провокации. После этого попыток вмешательства не происходило, отмечает газета.
По данным El Pais, в первые дни августа как минимум один фрегат и несколько патрульных катеров военно-морского флота Марокко прошли через воды Сеуты. Источники газеты утверждают, что это было намеренным нарушением границы. В одном из случаев корабли Испании и Марокко едва не столкнулись.
30 и 31 июля из Марокко в эксклав Сеута прорвались более 70 тыс. нелегальных мигрантов. Выдворить большинство из них удалось спустя несколько недель. При попытке добраться до Сеуты погиб как минимум 141 человек. Около 78 тел были обнаружены в испанских водах, еще 63 — в марокканских. В сентябре AP писало, что спецслужбы Испании предупреждали правительство о возможной нелегальной миграции. Они также указывали на призывы в соцсетях «штурмовать Сеуту» с указанным временем начала движения в сторону эксклава.