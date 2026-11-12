В Испании прошла первая с 2012 года общенациональная забастовка
В Испании около четырех миллионов человек приняли участие в общенациональной забастовке, сообщает Reuters. Протестующие выступают против жилищного кризиса. Это первая всеобщая забастовка в стране с 2012 года.
Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза — Всеобщий союз трудящихся (UGT) и Рабочие комиссии (CCOO), а также ассоциации арендаторов, возмущенные ростом арендной платы и выселениями. По оценкам главного экономиста BBVA Research Мигеля Кардосо, забастовка может стоить годовому ВВП страны от 0,1% до 0,2%.
К вечеру мирные акции в Барселоне и Мадриде переросли в беспорядки. В районе мадридской площади Испании спецназ полиции применил для разгона демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и перцовые баллончики.
По данным полиции, во время забастовки были задержаны как минимум 73 человека. Профсоюзы, в свою очередь, заявили о 20 пострадавших в результате действий силовиков и пообещали подать уголовную жалобу на «непропорциональное» применение силы.