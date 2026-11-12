«Барселона» представила проект колумбария для болельщиков на Camp Nou

Газета Guardian пишет, что захоронение на 10 лет будет стоить €2490, на 25 лет — €4990, на 50 лет — €5990. Мемориальная табличка обойдется в €490. Средства будут направлены на нужды клуба. Представители «Барселоны» заявили, что более тысячи болельщиков уже забронировали места.