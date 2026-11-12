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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
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Спорт

«Барселона» представила проект колумбария для болельщиков на Camp Nou

«Барселона» построит колумбарий для болельщиков на Camp Nou —домашнем стадионе команды. Об этом сообщила пресс-служба каталонского футбольного клуба.

FC Barcelona

Площадь мемориала составит 1500 кв. м. Отмечается, что колумбарий, расположенный в нескольких метрах от поля, будет открыт круглосуточно. Болельщики смогут почтить память близких с помощью захоронения праха или установки специальных табличек на стене.
Газета Guardian пишет, что захоронение на 10 лет будет стоить €2490, на 25 лет — €4990, на 50 лет — €5990. Мемориальная табличка обойдется в €490. Средства будут направлены на нужды клуба. Представители «Барселоны» заявили, что более тысячи болельщиков уже забронировали места.
Испания
Барселона
Футбол
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент