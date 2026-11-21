Дженсен Хуанг руководил Nvidia на протяжении 33 лет. Он покинул пост гендиректора 12 ноября после публикаций о трех его внебрачных связях — с двумя сотрудницами компании, а также с предпринимательницей Элис Хуанг. Американские спецслужбы выясняют степень связей Элис Хуанг с Министерством государственной безопасности КНР и устанавливают, какие сведения она могла передать Пекину. Сейчас Nvidia временно возглавляет финансовый директор Колетт Кресс.