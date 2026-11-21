Трамп обсудил с Си увольнение Хуанга с поста главы Nvidia
Президент США Дональд Трамп призвал восстановить в должности гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, уволенного из-за связи с предполагаемой шпионкой из Китая. Господин Трамп сообщил, что обсудил эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Шэньчжэне 19 ноября.
По словам американского президента, господин Си положительно отозвался о топ-менеджере. «Он сказал: "О, блестяще, блестяще, он блестящий человек"... Я думаю, что компания, если бы она была разумной, взяла бы этого блестящего человека, приняла бы его извинения и позволила бы вернуться к работе»,— рассказал Дональд Трамп (цитата по Politico).
Президент США призвал дать Дженсену Хуангу «второй шанс». Он назвал бывшего руководителя компании «гениальным человеком» и выразил обеспокоенность по поводу нынешнего руководства Nvidia, которую он считает «одной из важнейших для экономики США».
Дженсен Хуанг руководил Nvidia на протяжении 33 лет. Он покинул пост гендиректора 12 ноября после публикаций о трех его внебрачных связях — с двумя сотрудницами компании, а также с предпринимательницей Элис Хуанг. Американские спецслужбы выясняют степень связей Элис Хуанг с Министерством государственной безопасности КНР и устанавливают, какие сведения она могла передать Пекину. Сейчас Nvidia временно возглавляет финансовый директор Колетт Кресс.