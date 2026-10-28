El Pais: ошибка оператора могла привести к столкновению поездов в Испании

По данным газеты, инцидент произошел после сбоя автоматизированной системы безопасности, отвечающей за движение поездов. Эта система сначала остановила поезда, но затем управление переключили в ручной режим. После отказа системы, пишет El Pais, оператор мог задать неправильное движение поездов, то есть разрешить отправление состава Renfe, когда путь был еще занят поездом Iryo.