El Pais: ошибка оператора могла привести к столкновению поездов в Испании
Столкновение двух скоростных поездов в центральной Испании, произошедшее сегодня утром, могло стать результатом ошибки оператора системы железнодорожной инфраструктуры Adif. Об этом со ссылкой на источники сообщает El Pais.
По данным газеты, инцидент произошел после сбоя автоматизированной системы безопасности, отвечающей за движение поездов. Эта система сначала остановила поезда, но затем управление переключили в ручной режим. После отказа системы, пишет El Pais, оператор мог задать неправильное движение поездов, то есть разрешить отправление состава Renfe, когда путь был еще занят поездом Iryo.
Два поезда столкнулись сегодня утром в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Погибли 50 человек. Еще 179 ранены. Движение на высокоскоростной ж/д линии Мадрид—Андалусия приостановлено.