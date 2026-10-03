Не менее 70 тыс. человек вышли на протесты в Испании из-за жилищного кризиса
Жители по меньшей мере 50 испанских городов вышли на демонстрации после того, как парламент отклонил предложения правительства по урегулированию жилищного кризиса в стране. Власти сообщают о 70 тыс. участниках протеста, организаторы — о 500 тыс.
В Валенсии произошли массовые столкновения протестующих с полицией. Как пишет Reuters, сотрудники правоохранительных органов стреляли по протестующим резиновыми пулями и распыляли слезоточивый газ.
Среди требований протестующих — снижение арендной платы, введение бессрочных договоров аренды, а также меры по защите уязвимых социальных групп от выселения. Массовые акции протеста спровоцировало резонансное решение суда в Мадриде о выселении 87-летней женщины из квартиры, в которой она жила с 1950-х. Выкупивший помещение девелопер поднял ей арендную плату на 250%.
На фоне общественного недовольства правительство премьера Педро Санчеса внесло в парламент два законопроекта, призванных нормализовать ситуацию на рынке жилья. Депутаты 2 октября отклонили инициативы, пишет Associated Press.
В обсуждавшейся версии законопроектов предусматривалось продлить до 2028 года защиту уязвимых арендаторов от выселения, ограничить в определенных случаях рост платы двумя процентами и предоставить налоговые льготы жильцам в районах с дорогой арендой. Отдельно предлагались запрет на спекулятивную скупку жилья инвестиционными фондами и повышение налогов на квартиры, сдаваемые туристам посуточно.
Конструкция мер отражала попытку одновременно воздействовать на стоимость аренды, доступность жилья и риск потери квартиры у уязвимых жильцов. Правительству требовалось сделать регулирование достаточно умеренным для поддержки Junts, выступающей за права собственников недвижимости, и одновременно достаточно жестким для одобрения левым партнером коалиции Sumar; отклонение инициатив оставило эти предложения без парламентского одобрения.