При столкновении поездов в Испании погибла бывший министр труда

Фатима Баньес занимала пост министра труда и социального обеспечения с 2011 по 2018 год в правоцентристском правительстве Мариано Рахоя. Она была известна проведенной в 2012 году трудовой реформой, упростившей для компаний процедуру увольнения сотрудников и изменения размера зарплат. Реформа вызвала многочисленные протесты и несколько забастовок. После ухода в отставку госпожа Баньес вошла в советы директоров нескольких испанских компаний, а также возглавила Испанскую конфедерацию организаций предпринимателей.