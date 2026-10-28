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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Мир

При столкновении поездов в Испании погибла бывший министр труда

Бывший министр труда Испании 59-летняя Фатима Баньес стала одной из жертв железнодорожной аварии в Испании, сообщают El Pais и El Debate. Она находилась в одном из вагонов, получивших наиболее серьезные повреждения при столкновении. По некоторым данным, в этом вагоне никто не выжил.
Фатима Баньес

Фатима Баньес

Sergio Perez / Reuters

Два скоростных пассажирских поезда столкнулись утром в испанской провинции Толедо. Погибли по меньшей мере 68 человек. El Paisписала, что причиной катастрофы мог стать сбой автоматизированной системы безопасности и ошибка диспетчера.
Фатима Баньес занимала пост министра труда и социального обеспечения с 2011 по 2018 год в правоцентристском правительстве Мариано Рахоя. Она была известна проведенной в 2012 году трудовой реформой, упростившей для компаний процедуру увольнения сотрудников и изменения размера зарплат. Реформа вызвала многочисленные протесты и несколько забастовок. После ухода в отставку госпожа Баньес вошла в советы директоров нескольких испанских компаний, а также возглавила Испанскую конфедерацию организаций предпринимателей.

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи
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Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи

Violeta Santos Moura / Reuters

В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек
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В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек

Manu Fernandez / AP

На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения
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На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения

GUARDIA CIVIL HANDOUT / Handout / Reuters

На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета
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На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета

Violeta Santos Moura / Reuters

Пострадавший в аварии
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Пострадавший в аварии

Andrea Comas / AP

Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени
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Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени

Manu Fernandez / AP

Пассажиры эвакуируются с места аварии
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Пассажиры эвакуируются с места аварии

Violeta Santos Moura / Reuters

Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда
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Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда

Violeta Santos Moura / Reuters

Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации
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Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации

Guardia Civil / AP

В Испании объявили трехдневный траур
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В Испании объявили трехдневный траур

Andrea Comas / AP

Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути
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Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути

Violeta Santos Moura / Reuters

Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены
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Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены

Juanma Jimenez / Europa Press / AP

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Испания
Железнодорожные аварии
Европа

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент