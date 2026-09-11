В Сеуте сгорели 42 временных жилища мигрантов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уничтожение 42 жилищ сокращает число мест в системе размещения, которая, по сообщениям на начало августа, уже не справлялась: единственное помещение, предоставленное властями для временного размещения мигрантов, было переполнено, а не поместившимся приходилось спать на голой земле под открытым небом. Поэтому пожар затрагивает не только сами постройки, но и доступную инфраструктуру проживания в городе.

Ранее реакция властей на миграционную нагрузку сводилась преимущественно к мерам контроля: в город направляли дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил, военные охраняли ключевые объекты, силовики проводили рейды, в море установили заградительный барьер, а рассмотрение дел о принудительном возвращении мигрантов в Марокко ускорили.

Варианты дальнейшего размещения ограничены и правовым режимом. Глава МВД Испании заявлял, что нелегально въехавшим не разрешат остаться в анклаве или переехать на материковую часть страны, за исключением редких случаев. При этом по испанскому законодательству любой человек, оказавшийся на территории страны, может заявить, что ищет убежище: в таком случае ему обязаны предоставить временный статус и рассмотреть заявление.