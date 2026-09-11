В Сеуте сгорели 42 временных жилища мигрантов
Пожар, начавшийся в ночь с 10 на 11 сентября, уничтожил 42 временных жилища мигрантов в промышленном парке Эль-Тарахал в Сеуте. Об этом сообщили СМИ, включая Reuters и «Аль-Джазиру». Власти города сообщили, что пострадавших нет. Ведется расследование по поводу того, был ли причиной возгорания поджог. Сообщается, что сгорело несколько автомобилей и мусорных контейнеров.
30 и 31 июля на территорию эксклава Сеута с территории Марокко прорвались более 70 тыс. нелегальных мигрантов. Выдворить большинство обратно удалось спустя несколько недель. Тем не менее несколько тысяч мигрантов остаются в городе. Они и живут во временных жилищах сразу в нескольких районах Сеуты.
Уничтожение 42 жилищ сокращает число мест в системе размещения, которая, по сообщениям на начало августа, уже не справлялась: единственное помещение, предоставленное властями для временного размещения мигрантов, было переполнено, а не поместившимся приходилось спать на голой земле под открытым небом. Поэтому пожар затрагивает не только сами постройки, но и доступную инфраструктуру проживания в городе.
Ранее реакция властей на миграционную нагрузку сводилась преимущественно к мерам контроля: в город направляли дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил, военные охраняли ключевые объекты, силовики проводили рейды, в море установили заградительный барьер, а рассмотрение дел о принудительном возвращении мигрантов в Марокко ускорили.
Варианты дальнейшего размещения ограничены и правовым режимом. Глава МВД Испании заявлял, что нелегально въехавшим не разрешат остаться в анклаве или переехать на материковую часть страны, за исключением редких случаев. При этом по испанскому законодательству любой человек, оказавшийся на территории страны, может заявить, что ищет убежище: в таком случае ему обязаны предоставить временный статус и рассмотреть заявление.