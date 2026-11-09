Канарские острова столкнулись с резким наплывом мигрантов

По данным властей архипелага, за последние пять недель на Эль-Йерро прибыло свыше 8 тыс. мигрантов, из-за чего островной совет объявил чрезвычайное положение в социальной сфере. Всего с 1 по 6 ноября на Канарские острова приплыли 49 лодок с 4587 мигрантами, при этом 35 из них пристали к берегам Эль-Йерро, где местная инфраструктура работает на пределе возможностей.