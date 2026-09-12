Пилот «Формулы-1» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании

Составлено ИИ-Ассистентъ

У результата Ландо Норриса есть конкретный прецедент на Гран-при Испании: в июне 2024 года, когда гонка проходила в Барселоне, пилот McLaren также выиграл квалификацию, а Макс Ферстаппен на Red Bull стартовал тогда вторым. Соперничество этих двух команд за первые позиции на испанском этапе продолжается уже не первый сезон, хотя теперь трасса находится в Мадриде, а между ними в квалификации вклинился пилот Mercedes Кими Антонелли.

После квалификации 2024 года Ферстаппен говорил, что Red Bull развивает свою машину менее успешно, чем другие команды, и объяснял отставание нехваткой скорости автомобиля. Его комментарий тогда был сделан именно после того, как он уступил Норрису первое место на старте.