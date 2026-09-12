Пилот «Формулы-1» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании
Британский гонщик Ландо Норрис (команда McLaren) финишировал первым в квалификационных заездах перед гонкой 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании. Он завоевал поул-позицию — первое место на стартовой решетке гонки. Гран-при состоится 13 сентября.
Результат Ландо Норриса — 1 минута 31,82 секунды. Второе место занял пилот «Мерседеса» итальянец Кими Антонелли (отставание — 0,011 секунды). Третье — нидерландский гонщик из команды Red Bull Макс Ферстаппен (отставание — 0,14 секунды).
Гран-при Испании проходит на трассе «Мадринг» в Мадриде. 13-й этап «Формулы-1» — Гран-при Италии — выиграл Кими Антонелли. Победителем Гран-при Нидерландов (12-й этап) стал Ландо Норрис.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ландо Норрис выиграл последнюю гонку».
У результата Ландо Норриса есть конкретный прецедент на Гран-при Испании: в июне 2024 года, когда гонка проходила в Барселоне, пилот McLaren также выиграл квалификацию, а Макс Ферстаппен на Red Bull стартовал тогда вторым. Соперничество этих двух команд за первые позиции на испанском этапе продолжается уже не первый сезон, хотя теперь трасса находится в Мадриде, а между ними в квалификации вклинился пилот Mercedes Кими Антонелли.
После квалификации 2024 года Ферстаппен говорил, что Red Bull развивает свою машину менее успешно, чем другие команды, и объяснял отставание нехваткой скорости автомобиля. Его комментарий тогда был сделан именно после того, как он уступил Норрису первое место на старте.