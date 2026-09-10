Спецслужбы Испании заранее предупреждали о миграционном кризисе в Сеуте
Национальный центр разведки Испании неоднократно предупреждал правительство страны о возможном массовом проникновении нелегальных мигрантов в эксклав Сеута с территории Марокко в июле. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные правительством во время расследования обстоятельств недавнего миграционного кризиса.
Мигранты в Сеуте
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Как отмечает AP, содержание документов опровергает утверждения правительства Педро Санчеса о том, что оно не могло предвидеть кризис и поэтому не предотвратило его. Среди документов есть подтверждение того, что Национальный центр разведки направлял предупреждения правительству. Спецслужбы указывали на массовые призывы в соцсетях «штурмовать» Сеуту с указанием времени начала движения в сторону эксклава.
Спецслужбы отмечали, что каналы, в которых распространялись эти призывы, имеют сотни тысяч подписчиков, из чего можно сделать прогноз о масштабах предстоящего вторжения. В ответ на рассекреченные документы испанский премьер Педро Санчес заявил, что эти предупреждения «не могли быть истолкованы как показатель масштабов, характера или вероятности того, что произошло потом».
30 и 31 июля на территорию эксклава Сеута с территории Марокко прорвались более 70 тыс. нелегальных мигрантов. Выдворить большинство обратно удалось спустя несколько недель. Испанские власти заявили о гибели по меньшей мере 72 человек.
Ключевое ограничение для реакции властей создал правовой режим приема людей по морю. 8 июля 2026 года Верховный суд Испании подтвердил: немедленная депортация прибывших морем незаконна, сначала требуется расследование; для пересекших сухопутную границу такого ограничения нет. Поэтому даже сигнал о возможном росте морского притока сам по себе не давал возможности автоматически развернуть задержанных и не отменял обязательную процедуру.
После постановления гражданская гвардия в Сеуте фиксировала медленный, но постоянный приток людей, то есть ситуация могла ухудшаться постепенно, пока юридическая возможность немедленного возврата оставалась закрытой. Последствия вышли за пределы анклава: 1 августа Италия восстановила выборочный контроль пассажиров из Испании, а испанские власти ответили зеркально.