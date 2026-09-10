Спецслужбы Испании заранее предупреждали о миграционном кризисе в Сеуте

Национальный центр разведки Испании неоднократно предупреждал правительство страны о возможном массовом проникновении нелегальных мигрантов в эксклав Сеута с территории Марокко в июле. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные правительством во время расследования обстоятельств недавнего миграционного кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты в Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Как отмечает AP, содержание документов опровергает утверждения правительства Педро Санчеса о том, что оно не могло предвидеть кризис и поэтому не предотвратило его. Среди документов есть подтверждение того, что Национальный центр разведки направлял предупреждения правительству. Спецслужбы указывали на массовые призывы в соцсетях «штурмовать» Сеуту с указанием времени начала движения в сторону эксклава.

Спецслужбы отмечали, что каналы, в которых распространялись эти призывы, имеют сотни тысяч подписчиков, из чего можно сделать прогноз о масштабах предстоящего вторжения. В ответ на рассекреченные документы испанский премьер Педро Санчес заявил, что эти предупреждения «не могли быть истолкованы как показатель масштабов, характера или вероятности того, что произошло потом».

30 и 31 июля на территорию эксклава Сеута с территории Марокко прорвались более 70 тыс. нелегальных мигрантов. Выдворить большинство обратно удалось спустя несколько недель. Испанские власти заявили о гибели по меньшей мере 72 человек.

Алена Миклашевская