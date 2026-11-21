В Хабаровске из-за утечки хлора в бассейне пострадали восемь человек
В бассейне спортивной школы «Дельфин» в Хабаровске произошла утечка хлора. Пострадали пятеро взрослых и трое детей, сообщила городская администрация. Работа бассейна приостановлена.
ЧП произошло в техническом помещении. Администрация назвала инцидент «внештатной ситуацией в системе водоподготовки». Здание покинули 30 человек, включая 10 детей. Восемь человек доставлены в медучреждения с признаками отравления парами хлора. По оценке врачей, их жизням ничего не угрожает.
«Состояние всех госпитализированных стабильное, угрозы жизни нет, ситуация находится на непрерывном контроле администрации города. По факту инцидента начата всесторонняя проверка, устанавливаются точные причины технологического сбоя»,— уточнил заммэра Хабаровска по соцвопросам Антон Ярошенко.
В здании проводятся технические работы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и администрации города.