ЧП произошло в техническом помещении. Администрация назвала инцидент «внештатной ситуацией в системе водоподготовки». Здание покинули 30 человек, включая 10 детей. Восемь человек доставлены в медучреждения с признаками отравления парами хлора. По оценке врачей, их жизням ничего не угрожает.