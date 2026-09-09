Месси договорился о приобретении «Эльденсе» из второго испанского дивизиона

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси достиг принципиальной договоренности о приобретении футбольного клуба «Эльденсе», выступающего во втором по силе дивизионе Испании. Об этом сообщает газета Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Lynne Sladky / AP Лионель Месси

Фото: Lynne Sladky / AP

По данным источника, аргентинский нападающий планирует приобрести 100% акций. Сумма сделки не уточняется. «Эльденсе» базируется в провинции Аликанте недалеко от Каталонии, где Месси планирует жить после окончания игровой карьеры. Весной 2026 года футболист стал владельцем «Корнельи» из пятого дивизиона Испании.

31 августа пост главного тренера «Эльденсе» покинул Клаудио Бараган. После четырех туров нового сезона команда с двумя очками занимает 20-е место в турнирной таблице.

Лионелю Месси 39 лет. С 2023 года он представляет «Интер Майами». В конце августа форвард завершил карьеру в сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира (2022), завоевал золото Олимпийских игр (2008) и стал двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Арнольд Кабанов