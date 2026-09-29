Стоимость оформления испанской визы для россиян выросла на 1,5 тыс. рублей

Испанский визовый центр BLS International повысил стоимость сбора для заявителей из России на 1,5 тыс. рублей. Теперь он составляет 8840 руб., сообщается на сайте компании. При подаче заявления нужно будет оплатить и сервисный сбор — 1444 руб.

Причиной повышения стало изменение курса евро к рублю, объяснили в Ассоциации туроператоров России.

В июне испанский визовый центр в Москве увеличил сроки рассмотрения заявок, объяснив это большим количеством желающих. Сейчас время обработки документов может доходить до 45 дней.

С 2023 года Испания входит в число стран, выдающих наибольшее число шенгенских виз россиянам. По данным АТОР, в 2025 году этот показатель составил 123 тыс.