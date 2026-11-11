В Барселоне группа протестующих прервала прямой эфир телекомпании

В день всеобщей забастовки в Испании около 50 протестующих вошли в студию государственной телерадиокомпании RTVE в Барселоне и прервали прямой эфир одного из информационных каналов. Активисты в масках и капюшонах развернули перед камерами плакаты с лозунгом «Жизнь не должна стоить нам жизни. Закройтесь 11 ноября».