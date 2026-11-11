В Барселоне группа протестующих прервала прямой эфир телекомпании
В день всеобщей забастовки в Испании около 50 протестующих вошли в студию государственной телерадиокомпании RTVE в Барселоне и прервали прямой эфир одного из информационных каналов. Активисты в масках и капюшонах развернули перед камерами плакаты с лозунгом «Жизнь не должна стоить нам жизни. Закройтесь 11 ноября».
«Работа журналистов относится к жизненно важным службам, однако сегодня мы не можем выполнять ее»,— отмечается в публикации программы Cafe d'idees в социальной сети X.
Инцидент произошел во время 24-часовой забастовки, участники которой указывали на жилищный кризис и требовали повышения зарплат. Демонстранты смогли прервать трансляцию на несколько минут, после чего сотрудники полиции вывели их из студии и эфир возобновился.