Испания хочет дать свое гражданство 100 тыс. жителей Западной Сахары

Нижняя палата парламента Испании проголосовала в поддержку законопроекта о предоставлении испанского гражданства тем жителям Западной Сахары, которые родились до 1977 года (тогда этот регион находился под управлением Испании), и их прямым потомкам. 168 депутатов поддержали эту инициативу, 31 — проголосовал против, 145 — воздержались. Как отмечает Reuters, по этому закону на гражданство Испании может претендовать до 110 тыс. жителей Западной Сахары.

Агентство указывает, что принятие закона может ухудшить отношения Испании с Марокко. Официально Рабат пока не выступил против этой испанской инициативы.

Западная Сахара — спорная территория, 80% которой де-факто контролирует Марокко. Оставшимися 20% управляет военно-политическая организация «Фронт Полисарио», выступающая за независимость страны. Ее поддерживает Алжир, а марокканские власти неоднократно обвиняли в симпатиях к сепаратистам и Испанию. Западная Сахара находилась под властью Испании с 1884 по 1976 год. Мадрид многие годы поддерживал идею провести референдум, который определил бы будущее Западной Сахары, однако в 2022 году согласился с претензиями Марокко на эту территорию.

Этим летом отношения Испании и Марокко осложнились после миграционного кризиса в принадлежащей Испании Сеуте. Некоторые эксперты считают, что Рабат мог намеренно способствовать потоку мигрантов, чтобы таким образом «попытаться донести до своих испанских коллег послание недовольства» сближением Испании с Алжиром.

Яна Рождественская