Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом года

В прошлом сезоне 19-летний Ямаль забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач за «Барселону» во всех соревнованиях и помог ей победить в чемпионате Испании. Он был признан лучшим игроком первенства. На старте новой кампании у него 10+10 по системе «гол+пас» в 13 матчах в разных турнирах за каталонский клуб.