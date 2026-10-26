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Спорт

Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом года

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в третий раз подряд получил «Приз Копа» — награду, ежегодно вручаемую лучшему игроку до 21 года. Он принял статуэтку на церемонии «Золотого мяча», которая проходит в лондонском театре Palladium.

Matthew Childs / Reuters

В прошлом сезоне 19-летний Ямаль забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач за «Барселону» во всех соревнованиях и помог ей победить в чемпионате Испании. Он был признан лучшим игроком первенства. На старте новой кампании у него 10+10 по системе «гол+пас» в 13 матчах в разных турнирах за каталонский клуб.
В составе сборной Испании Ямаль стал победителем чемпионата мира. На прошедшем в США, Канаде и Мексике мировом первенстве он отметился одним голом и одной передачей.
Аналогичный приз у женщин взяла Вики Лопес, также выступающая за «Барселону». Каталонцы с Лопес в составе выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Все номинанты на «Золотой мяч»-2026

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Футбол

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент