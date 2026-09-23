Испания подтвердила отказ от российского СПГ с 2027 года
Испания прекратит закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, несмотря на действующие контракты, заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес. Он подтвердил, что Мадрид будет соблюдать ограничения, согласованные странами Евросоюза (ЕС).
«Эти санкции не удалось бы ввести без согласия Испании, у некоторых испанских компаний есть действующие контракты. Как вы знаете, контракты на поставку СПГ заключаются на много лет вперед... Мы намерены выполнять требования новых санкций»,— заверил министр (цитата по ТАСС).
По словам господина Альбареса, Испания обладает одними из крупнейших мощностей по хранению и переработке СПГ. Министр уточнил, что страна может помочь другим членам ЕС с поставками СПГ.
В январе 2026 года Совет ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027-го. В МИД РФ говорили, что Европа пока продолжает закупать российский СПГ. По подсчетам испанской энергокомпании Enagas, Россия является третьим главным поставщиком газа в Испанию после США и Алжира.
Замещение российского газа в ЕС должно опираться на новые мировые мощности по производству СПГ. В документе Еврокомиссии от мая 2025 года прогнозировался ввод к концу 2026 года 85–90 млрд куб. м таких мощностей в США, Канаде, Катаре и странах Африки; доля США в поставках СПГ в Европу уже превышала 45%. Подобное перераспределение означает для Испании зависимость от доступности новых партий и конкуренции за них на общем рынке.
Для испанских компаний отказ от российских поставок связан не только с поиском физической замены, но и с пересмотром долгосрочных обязательств. В феврале 2026 года Naturgy готовилась обсуждать возможность форс-мажора по контракту с «Ямал СПГ»: после 2027 года ее обязательства по покупке газа на условиях take-or-pay оценивались в €45,1 млрд.
Испанские терминалы могут использоваться как канал для снабжения других стран ЕС, однако такой маршрут ограничен возможностями европейской логистики. Для поставок в Северо-Восточную Европу расстояние перевозки втрое меньше, чем до Индии, но при масштабном перенаправлении европейского СПГ в Индию, Таиланд или Китай потребовалось бы примерно втрое больше газовозов, чем имеется, что создает дефицит флота.