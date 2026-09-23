Испания подтвердила отказ от российского СПГ с 2027 года

Испания прекратит закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, несмотря на действующие контракты, заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес. Он подтвердил, что Мадрид будет соблюдать ограничения, согласованные странами Евросоюза (ЕС).

«Эти санкции не удалось бы ввести без согласия Испании, у некоторых испанских компаний есть действующие контракты. Как вы знаете, контракты на поставку СПГ заключаются на много лет вперед... Мы намерены выполнять требования новых санкций»,— заверил министр (цитата по ТАСС).

По словам господина Альбареса, Испания обладает одними из крупнейших мощностей по хранению и переработке СПГ. Министр уточнил, что страна может помочь другим членам ЕС с поставками СПГ.

В январе 2026 года Совет ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027-го. В МИД РФ говорили, что Европа пока продолжает закупать российский СПГ. По подсчетам испанской энергокомпании Enagas, Россия является третьим главным поставщиком газа в Испанию после США и Алжира.