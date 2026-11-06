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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Происшествия

ЕС проверит финансирование железной дороги в Испании в связи с недавней аварией

Европейская прокуратура начала уголовное расследование по факту возможного мошенничества со средствами, выделенными ЕС на модернизацию и обновление систем безопасности, сигнализации и связи на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Севилья. Как сообщает El Pais, расследование инициировано после железнодорожной катастрофы на этой линии, случившейся 28 октября. Тогда погибли 69 человек.

Manu Fernandez / AP

По данным El Pais, прокуроры провели обыски и изъяли документы в штаб-квартире оператора железнодорожной сети ADIF, в управлении по безопасности на железнодорожном транспорте AESF и в Счетной палате Испании. Следствие проверяет, имело ли место нецелевое использование или хищение субсидий ЕС, которые были предоставлены для обеспечения безопасности движения по этой линии. В 2024 году Еврокомиссия одобрила выделение более €110 млн из Европейского фонда регионального развития на модернизацию магистрали.
Это второе с начала года расследование Европейской прокуратуры в отношении данной магистрали. Первое было начато после железнодорожной катастрофы в провинции Кордова в январе 2026 года, когда погибли 46 человек. Причиной январской катастрофы стало плохое техническое состояние путей, вторая была вызвана сбоем старой компьютерной системы управления движением и ошибкой диспетчера.

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи
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Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи

Violeta Santos Moura / Reuters

В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек
2/122/12

В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек

Manu Fernandez / AP

На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения
3/123/12

На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения

GUARDIA CIVIL HANDOUT / Handout / Reuters

На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета
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На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета

Violeta Santos Moura / Reuters

Пострадавший в аварии
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Пострадавший в аварии

Andrea Comas / AP

Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени
6/126/12

Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени

Manu Fernandez / AP

Пассажиры эвакуируются с места аварии
7/127/12

Пассажиры эвакуируются с места аварии

Violeta Santos Moura / Reuters

Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда
8/128/12

Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда

Violeta Santos Moura / Reuters

Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации
9/129/12

Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации

Guardia Civil / AP

В Испании объявили трехдневный траур
10/1210/12

В Испании объявили трехдневный траур

Andrea Comas / AP

Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути
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Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути

Violeta Santos Moura / Reuters

Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены
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Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены

Juanma Jimenez / Europa Press / AP

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Евросоюз
Испания
Железнодорожные аварии
Транспорт

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент