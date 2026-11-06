ЕС проверит финансирование железной дороги в Испании в связи с недавней аварией
Европейская прокуратура начала уголовное расследование по факту возможного мошенничества со средствами, выделенными ЕС на модернизацию и обновление систем безопасности, сигнализации и связи на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Севилья. Как сообщает El Pais, расследование инициировано после железнодорожной катастрофы на этой линии, случившейся 28 октября. Тогда погибли 69 человек.
По данным El Pais, прокуроры провели обыски и изъяли документы в штаб-квартире оператора железнодорожной сети ADIF, в управлении по безопасности на железнодорожном транспорте AESF и в Счетной палате Испании. Следствие проверяет, имело ли место нецелевое использование или хищение субсидий ЕС, которые были предоставлены для обеспечения безопасности движения по этой линии. В 2024 году Еврокомиссия одобрила выделение более €110 млн из Европейского фонда регионального развития на модернизацию магистрали.
Это второе с начала года расследование Европейской прокуратуры в отношении данной магистрали. Первое было начато после железнодорожной катастрофы в провинции Кордова в январе 2026 года, когда погибли 46 человек. Причиной январской катастрофы стало плохое техническое состояние путей, вторая была вызвана сбоем старой компьютерной системы управления движением и ошибкой диспетчера.