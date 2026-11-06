ЕС проверит финансирование железной дороги в Испании в связи с недавней аварией

По данным El Pais, прокуроры провели обыски и изъяли документы в штаб-квартире оператора железнодорожной сети ADIF, в управлении по безопасности на железнодорожном транспорте AESF и в Счетной палате Испании. Следствие проверяет, имело ли место нецелевое использование или хищение субсидий ЕС, которые были предоставлены для обеспечения безопасности движения по этой линии. В 2024 году Еврокомиссия одобрила выделение более €110 млн из Европейского фонда регионального развития на модернизацию магистрали.