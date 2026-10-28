Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 50

По данным канала, власти мобилизовали значительную часть региональных служб экстренной помощи. Из-за ЧП отменена планировавшаяся сегодня в Мадриде акция протеста трактористов против высоких цен на топливо. Движение на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Андалусия пока не возобновлено.