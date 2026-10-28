Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 50
При столкновении двух пассажирских поездов в Испании пострадали 179 человек. Число погибших выросло с 46 до 50 человек, сообщает местный телеканал Antena3.
По данным канала, власти мобилизовали значительную часть региональных служб экстренной помощи. Из-за ЧП отменена планировавшаяся сегодня в Мадриде акция протеста трактористов против высоких цен на топливо. Движение на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Андалусия пока не возобновлено.
Инцидент произошел сегодня утром в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Столкнулись поезд, отправившийся из Мадрида в Севилью, и поезд частного оператора высокоскоростных составов Iryo. Возможной причиной ЧП называют человеческий фактор. По данным ABC, работник госкомпании, устранявший неисправность в системе железнодорожной сигнализации, не предупредил поезд AVE о втором приближающемся составе.