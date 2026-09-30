Декрет Марикармен

Правительство Испании 29 сентября одобрило два экстренных декрета о жилье: они продлевают защиту от выселений до 2030 года, запрещают спекулятивные покупки жилья инвестфондами и предусматривают автоматическое продление договоров аренды. Решения приняты под давлением протестов, которые вызвало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры, где она прожила 70 лет. Однако участники палаточного лагеря на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль продолжают протест, а судьба декретов решится 2 октября в Конгрессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марикармен Абаскаль

Фото: Francesco Militello Mirto / NurPhoto / Getty Images Марикармен Абаскаль

Фото: Francesco Militello Mirto / NurPhoto / Getty Images

23 сентября полиция взломала дверь квартиры в мадридском районе Ретиро, где жила Марикармен Абаскаль. Пенсионерку вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, а кадры выселения облетели всю страну. «Боритесь! Защищайте то, что принадлежит вам!» — обратилась она к сторонникам в видеообращении из больницы, которое распространил Союз арендаторов Мадрида.

Как такое стало возможно, можно понять из истории ее договора аренды.

В 1956 году его подписал отец Марикармен: при Франко замужние женщины не могли заключать такие сделки без согласия мужа. Это был договор так называемой старой аренды — бессрочный, с низкой платой и правом передачи членам семьи. После смерти отца права арендатора перешли к матери, а после ее смерти в 2005 году — к самой Марикармен, которая платила около €500 в месяц. Однако закон об аренде 1994 года ограничил такое наследование: при второй передаче договор действует лишь два года, если степень инвалидности наследника ниже 65%. У Марикармен она составляет 50%.

Прежние владельцы дома годами принимали от нее плату. Но после смены владельца дома в 2018 году компания Urbagestion подала иск, заявив, что договор истек еще в 2007 году. Суд первой инстанции встал на сторону пенсионерки. Но в 2022 году Провинциальный суд Мадрида признал договор истекшим, сочтя, что дальнейший прием платы не сделал его бессрочным, а в декабре 2023 года Верховный суд отказался принять жалобу к рассмотрению, назвав ее явно необоснованной.

Пенсионерке предлагали выкупить квартиру за €250 тыс. или платить за нее €1,65 тыс. в месяц (сначала запрашивали €2,65 тыс.) при пенсии около €1,35 тыс.

С юридической точки зрения выселение законно: договор истек, а суды встали на сторону собственника. Но именно разрыв между законом и справедливостью превратил историю Марикармен в символ протестов.

Митинги начались в день ее выселения, а в субботу, 26 сентября, акции под лозунгом «Ни одной Марикармен больше» были объявлены в 40 городах страны. Число участников марша в Мадриде стороны оценивают по-разному: по данным правительства, на улицы вышло около 25 тыс. человек, по данным организаторов — 300 тыс.

После марша часть протестующих разбила палатки на Пуэрта-дель-Соль. К вечеру понедельника, 28 сентября, по данным профсоюза арендаторов, на площади собралось больше тысячи человек, а над лагерем повесили макет стервятника — символ инвестфондов, скупающих проблемные активы. «Мы все вышли на улицу, потому что больше не можем это терпеть»,— объяснила агентству AP свое решение 27-летняя актриса Наталья Наварро, ночующая в лагере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протесты в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters Протесты в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

В понедельник вечером после четырехчасовых переговоров при посредничестве муниципальной жилищной компании Мадрида Urbagestion согласилась заключить с Марикармен Абаскаль новый договор на восемь лет, а плата за аренду не превысит 30% ее дохода. Во вторник пенсионерка приняла условия. На днях она вернется домой.

Юрист Марикармен Абаскаль Беатрис Дуро связывает соглашение с «народным давлением»: до понедельника, по ее словам, компания вести переговоры не хотела. В Urbagestion заявили, что пошли на уступку по социальным причинам.

Но лагерь остался: профсоюз арендаторов назвал соглашение «исторической победой», однако конфликт, по его словам, на этом не закончился.

Лозунг организаторов звучит как ультиматум: «Либо падут рантье, либо падет правительство». Протестующие требуют запретить выселение без предоставления альтернативного жилья, заморозить арендную плату, ограничить сезонную аренду и сдачу комнат.

Главное требование — изменить сам принцип аренды. Сейчас договор на основное жилье заключается минимум на пять лет, если собственник — частное лицо, и на семь лет, если компания, после чего может быть прекращен. Протестующие добиваются, чтобы договоры продлевались автоматически, пока у владельца нет законного основания вернуть жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палаточный лагерь протестующих на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде

Фото: David Canales / NurPhoto / Getty Images Палаточный лагерь протестующих на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде

Фото: David Canales / NurPhoto / Getty Images

Недовольство назревало годами. По данным портала Idealista, в Мадриде аренда за десять лет подорожала почти вдвое: с €12,8 до €23,3 за квадратный метр в месяц.

При этом Испания остается страной собственников: в своем жилье живут 73,3% семей. Но это минимальный показатель с 2004 года, а арендаторами все чаще оказываются те, кому купить жилье не по карману: отдельно от родителей в 2025 году жили лишь 14,5% испанцев в возрасте 16–29 лет.

Положение Марикармен Абаскаль нетипично для пожилых испанцев: большинство живут в собственном жилье — по данным Национального института статистики, в 2025 году таких среди людей старше 65 лет было 88,2%. Но эта доля сокращается.

Принятые во вторник декреты запрещают до 2028 года спекулятивные покупки жилья инвестфондами, дают арендаторам с доходом до €33 тыс. налоговые вычеты и предоставляют беспроцентные кредиты на первое жилье.

Министр жилья и городской повестки Исабель Родригес назвала Urbagestion «малым предприятием-стервятником, настоящим падальщиком». Но компания отвергла обвинения. «Если это значит быть стервятником, пусть министр объяснит, что сделало ее министерство для доньи Марикармен»,— ответил владелец Urbagestion Рикардо Алонсо, пишет elEconomista.

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Чтобы повысить шансы на утверждение подготовленных им декретов в парламенте, правительство разделило меры на два документа, при этом Исабель Родригес признала, что поддержка декретов пока не обеспечена.

Профсоюз арендаторов такой ход раскритиковал. «Чем больше они делят, тем больше нас злят»,— заявили его представители Валерия Раку и Алисия дель Рио.

Судьба декретов решится в пятницу на внеочередном заседании Конгресса.

Каталонская партия «Вместе за Каталонию» заявила, что проголосует против декрета об автоматическом продлении аренды: по ее мнению, он ставит под угрозу мелких собственников, сообщает Europa Press. Против, как ожидается, выступят и PP с Vox: в конце апреля эти три партии уже отклонили декрет, продлевавший договоры аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участницы протестов в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters Участницы протестов в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Мэрия Мадрида и региональное правительство, которые возглавляет Народная партия, потребовали от делегата правительства немедленно распустить лагерь, сославшись на безопасность. Ассамблея лагеря решила остаться на площади бессрочно, что бы ни решил Конгресс.

Для премьера Педро Санчеса «эффект Марикармен» — одновременно и риск, и шанс перехватить инициативу: жилье становится главной темой перед всеобщими выборами 2027 года. Профсоюз арендаторов назначил на выходные акции во всех городах страны, а в перспективе допускает всеобщую забастовку.

Евгений Балакин