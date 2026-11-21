Что известно об атаках ВСУ на регионы России к утру 21 ноября
Ленинградская область
По словам губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 73 беспилотника. Сведений о пострадавших и повреждениях не поступало.
Белгородская область
За прошедшие сутки ПВО сбила над регионом 91 БПЛА. В Вознесеновке Шебекинского округа при ударе дрона погибла женщина, сообщил региональный оперштаб.
Отдельно штаб сообщил о смерти в больнице мужчины, тяжело раненного при детонации дрона в Ржевке 11 ноября.
В суточной сводке губернатор Александр Шуваев сообщил о пяти раненых, двое из которых продолжают лечение в стационаре. По данным оперштаба, госпитализированы мужчины, пострадавшие при ударе по грузовику в Солохах и при детонации дрона в Берёзовке. Раненный в лицо при атаке на грузовик в Вознесеновке мужчина лечится амбулаторно.
Вечером 20 ноября дроны ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгороде: один мужчина получил осколочные ранения, другой — акубаротравму, сообщил мэр Валентин Демидов. По утренним данным оперштаба, оба лечатся амбулаторно. Кроме того, штаб сообщил о госпитализации женщины, получившей акубаротравму при ударе по автомобилю в хуторе Красиво 19 ноября.
Утром 21 ноября оперштаб сообщил о раненом при ударе ВСУ по машине в Новостроевке-Первой Грайворонского округа: мужчине с множественными осколочными ранениями бедра оказали помощь, дальше он будет лечиться амбулаторно. В Ракитянском округе дроны повредили дом в хуторе Барилов и автомобили у Святославки и на дороге Пролетарский — Солдатское. В Валуйках осколки сбитого беспилотника повредили окна частного дома.
В суточной сводке оперштаба также перечислены поврежденные в Белгороде грузовик, четыре автобуса и четыре легковые машины, одна из которых сгорела. В Шебекинском округе повреждены, в частности, газовая труба и склад предприятия в Вознесеновке, многоквартирный дом в Шебекино и объект инфраструктуры в Новой Таволжанке. Утром штаб объявлял беспилотную опасность в Ракитянском округе, а в Валуйском предупреждение о повторной атаке поступило в 11:16 мск.
Брянская область
Утром губернатор Егор Ковальчук сообщил о двух раненых при атаках украинских дронов. В Подлесных Новоселках Севского района беспилотник ударил по движущемуся автомобилю — 44-летний водитель госпитализирован. В Воронке Стародубского района ранен 21-летний местный житель на мопеде; его доставили в больницу и оказали помощь.
За прошедшие сутки над областью уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа, сообщил Ковальчук. В отражении атак участвовали подразделения Минобороны, мобильные огневые группы и Росгвардия.
Курская область
С 09:00 20 ноября до 09:00 мск 21 ноября над областью сбили 132 украинских беспилотника различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн. За этот период дроны четыре раза атаковали регион с помощью взрывных устройств, а отселенные районы 14 раз подверглись артиллерийским обстрелам.
В Мокрушине Беловского района повреждены крыша дома, гараж и два легковых автомобиля. По данным Хинштейна, погибших и пострадавших нет. Утром региональный оперштаб объявил отбой опасности атаки БПЛА.
Смоленская область
Ночью над областью сбили 54 беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин. По его данным, жители не пострадали, инфраструктура не повреждена.
Воронежская область
Два беспилотника уничтожили ночью над Воронежем и одним из районов области. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Утром он объявил отбой беспилотной опасности в регионе.
Калужская область
В Кировском муниципальном округе ночью сбили один беспилотник. По предварительным сведениям губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работала оперативная группа.
Крым и Севастополь
Ночью ПВО отражала атаки украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. Региональный оперштаб также передал сообщение ведомства о ночных перехватах над полуостровом.
За прошедшие сутки военные и мобильные огневые группы нейтрализовали в районе Севастополя пять беспилотников ВСУ. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что люди не пострадали, инфраструктура не повреждена.