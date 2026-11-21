За прошедшие сутки ПВО сбила над регионом 91 БПЛА. В Вознесеновке Шебекинского округа при ударе дрона погибла женщина, сообщил региональный оперштаб.

Отдельно штаб сообщил о смерти в больнице мужчины, тяжело раненного при детонации дрона в Ржевке 11 ноября.

В суточной сводке губернатор Александр Шуваев сообщил о пяти раненых, двое из которых продолжают лечение в стационаре. По данным оперштаба, госпитализированы мужчины, пострадавшие при ударе по грузовику в Солохах и при детонации дрона в Берёзовке. Раненный в лицо при атаке на грузовик в Вознесеновке мужчина лечится амбулаторно.

Вечером 20 ноября дроны ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгороде: один мужчина получил осколочные ранения, другой — акубаротравму, сообщил мэр Валентин Демидов. По утренним данным оперштаба, оба лечатся амбулаторно. Кроме того, штаб сообщил о госпитализации женщины, получившей акубаротравму при ударе по автомобилю в хуторе Красиво 19 ноября.

Утром 21 ноября оперштаб сообщил о раненом при ударе ВСУ по машине в Новостроевке-Первой Грайворонского округа: мужчине с множественными осколочными ранениями бедра оказали помощь, дальше он будет лечиться амбулаторно. В Ракитянском округе дроны повредили дом в хуторе Барилов и автомобили у Святославки и на дороге Пролетарский — Солдатское. В Валуйках осколки сбитого беспилотника повредили окна частного дома.