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Мир

Число погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 68

По меньшей мере 68 человек погибли при столкновении поездов на испанской высокоскоростной линии Мадрид-Севилья. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на представителя испанского автономного сообщества Кастилии-Ла-Манча. По данным местного телеканала Antena3, ранения получили более 179 человек.
Инцидент произошел сегодня около 8:30 по местному времени (10:30 мск) в Кастилии-Ла-Манча. Столкнулись поезда компаний Renfe и Iryo, следовавшие по линии Мадрид — Севилья. Поезд Iryo шел впереди. Причина аварии до сих пор неизвестна. По данным министерства транспорта, в поезде компании Iryo находились 146 пассажиров, в том числе один ребенок, а в поезде компании Renfe — 397 пассажиров

Manu Fernandez / AP

Движение на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Андалусия пока не возобновлено. По данным ABC, инцидент стал самым смертоносным крушением скоростного поезда в Испании после случая 2013 года. Тогда при столкновении поездов в Галисии на северо-западе Испании погибли 80 человек, около 170 получили ранения. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил трехдневный траур в стране.

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи
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Несколько вагонов перевернулись и упали с насыпи

Violeta Santos Moura / Reuters

В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек
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В одном поезде находились 147 пассажиров, а также один младенец, в другом ехали 397 человек

Manu Fernandez / AP

На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения
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На скорости около 200 км/ч состав врезался в поезд, стоящий на рельсах без движения

GUARDIA CIVIL HANDOUT / Handout / Reuters

На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета
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На месте происшествия работают медики и пожарные бригады, для перевозки раненых используются три вертолета

Violeta Santos Moura / Reuters

Пострадавший в аварии
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Пострадавший в аварии

Andrea Comas / AP

Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени
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Столкновение произошло в 8:54 утра по местному времени

Manu Fernandez / AP

Пассажиры эвакуируются с места аварии
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Пассажиры эвакуируются с места аварии

Violeta Santos Moura / Reuters

Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда
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Незнакомцы утешают родственника одного из пассажиров поезда

Violeta Santos Moura / Reuters

Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации
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Все запланированные на сегодня в регионе мероприятия отменены, протестующие аграрии приостановили манифестации

Guardia Civil / AP

В Испании объявили трехдневный траур
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В Испании объявили трехдневный траур

Andrea Comas / AP

Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути
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Причиной происшествия называют человеческий фактор. Из-за сбоя системы сигнализации около восьми поездов получили указание остановить движение, но одному из составов сотрудник центра управления движением направил ошибочный разрешающий сигнал по уже занятому пути

Violeta Santos Moura / Reuters

Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены
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Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид—Андалусия приостановлено, из-за чего более 100 рейсов задержаны или отменены

Juanma Jimenez / Europa Press / AP

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