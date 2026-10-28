Число погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 68
Инцидент произошел сегодня около 8:30 по местному времени (10:30 мск) в Кастилии-Ла-Манча. Столкнулись поезда компаний Renfe и Iryo, следовавшие по линии Мадрид — Севилья. Поезд Iryo шел впереди. Причина аварии до сих пор неизвестна. По данным министерства транспорта, в поезде компании Iryo находились 146 пассажиров, в том числе один ребенок, а в поезде компании Renfe — 397 пассажиров
Движение на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид—Андалусия пока не возобновлено. По данным ABC, инцидент стал самым смертоносным крушением скоростного поезда в Испании после случая 2013 года. Тогда при столкновении поездов в Галисии на северо-западе Испании погибли 80 человек, около 170 получили ранения. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил трехдневный траур в стране.