Число погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 68

Инцидент произошел сегодня около 8:30 по местному времени (10:30 мск) в Кастилии-Ла-Манча. Столкнулись поезда компаний Renfe и Iryo, следовавшие по линии Мадрид — Севилья. Поезд Iryo шел впереди. Причина аварии до сих пор неизвестна. По данным министерства транспорта, в поезде компании Iryo находились 146 пассажиров, в том числе один ребенок, а в поезде компании Renfe — 397 пассажиров