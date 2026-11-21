Джим Хаймс заявил, что его комитет не может выделять деньги на разработку государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать. Конгрессмен запросил встречу с Илоном Маском, чтобы выяснить, приняла ли SpaceX решение ограничить работу Starshield для вооруженных сил Украины самостоятельно или действовала по распоряжению американских чиновников.