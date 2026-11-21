CNN: в Конгрессе пригрозили лишить SpaceX финансирования из-за Украины
Демократы в Конгрессе США рассматривают возможность прекратить финансирование компании SpaceX Илона Маска из-за ограничений в работе спутниковой системы Starshield на Украине. Законодатели требуют выяснить, кто распорядился изменить работу спутниковой системы, пишет CNN со ссылкой на письмо члена Палаты представителей от Демпартии Джима Хаймса на имя директора Национальной разведки Джея Клейтона.
У SpaceX две системы спутниковой связи — гражданская Starlink и военная Starshield. ВСУ используют Starshield, среди прочего, для запуска реактивных беспилотников, крейсерская скорость которых — 300-400 км/ч.
Джим Хаймс заявил, что его комитет не может выделять деньги на разработку государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать. Конгрессмен запросил встречу с Илоном Маском, чтобы выяснить, приняла ли SpaceX решение ограничить работу Starshield для вооруженных сил Украины самостоятельно или действовала по распоряжению американских чиновников.
В последние недели участились случаи, когда подключенные к Starshield беспилотники стали отключаться при разгоне быстрее 161 км/ч, а изображение с них пропадало. Илон Маск говорил, что решения насчет использования Starshield принимает администрация США, а не руководство SpaceX. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ему ничего неизвестно об ограничении работы Starshield для ВСУ.