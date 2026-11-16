Бывший футболист «Реала» Гарет Бейл планирует приобрести «Севилью»

Гарету Бейлу 37 лет. С 2013 по 2022 год он выступал за мадридский «Реал», в составе которого завоевал 16 трофеев, в том числе стал трехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Форварду принадлежит рекорд сборной Уэльса по числу сыгранных матчей (111) и забитых голов (41). Он завершил карьеру в 2023 году.