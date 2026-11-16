Бывший футболист «Реала» Гарет Бейл планирует приобрести «Севилью»
Американский инвестиционный фонд Juggernaut Capital Partners, консультантом которого выступает бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл, обсуждает покупку испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом сообщает El Confidencial.
По данным источника, в приобретении также заинтересована саудовская компания HD Ventures, которая принадлежит братьям Мансуру и Хайдеру Сайедам. Потенциальные инвесторы изучают возможность приобретения до 85% акций клуба. Отмечается, что посредником в переговорах выступает Goldman Sachs.
Стоимость «Севильи» оценивается примерно в €500 млн, пишет Mucho Deporte. В эту стоимость включены €60 млн чистого долга и увеличение капитала на €80 млн.
Клуб, основанный в 1890 году, выигрывал чемпионат Испании, пять раз становился обладателем кубка страны и семь раз — победителем Лиги Европы. Также «Севилья» по разу завоевала Суперкубок UEFA и Суперкубок Испании. Ранее команду пытался приобрести чемпион мира и Европы Серхио Рамос, однако сделка сорвалась.
Гарету Бейлу 37 лет. С 2013 по 2022 год он выступал за мадридский «Реал», в составе которого завоевал 16 трофеев, в том числе стал трехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Форварду принадлежит рекорд сборной Уэльса по числу сыгранных матчей (111) и забитых голов (41). Он завершил карьеру в 2023 году.