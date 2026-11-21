В Хабаровске из-за ЧП на тепломагистрали без отопления остались 40 тыс. человек
В Хабаровске произошел порыв магистрали в районе Краснореченской и Индустриальной улиц. От теплоснабжения было отключено 147 объектов или около 40 тыс. человек. Утром часть абонентов переключили на другую тепломагистраль. Без тепла и горячей воды остаются 82 объекта, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Авария произошла в 3:50 утра на магистрали ТМ-15. МЧС разворачивает на месте теплые палатки для рабочих. К устранению ЧП привлечено пять специализированных мотопомп, откачивающих горячую воду из теплотрассы. Сроки устранения аварии пока неизвестны. По словам губернатора, необходимо откачать большой объем воды, чтобы добраться до места порыва трубы.
«Как только это произойдет — мы будем понимать объемы работ и сроки устранения аварии более достоверно. Делаем все, чтобы восстановить подачу тепла как можно быстрее»,— заверил господин Демешин.