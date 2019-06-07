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    Дорогая моя парковка

    Дорогая моя парковка

    Что изменилось после введения 380-рублевых тарифов в центре Москвы

    Есть что сказать

    Есть что сказать

    Выпускает ли АвтоВАЗ "Жигули"? Можно ли обгонять справа? Подборка автомобильных заблуждений

    Очень дороги дороги

    Очень дороги дороги

    Помогут ли 4,7 трлн руб. побороть бездорожье и аварийность

    Чего ждать водителям в 2019 году

    Чего ждать водителям в 2019 году

    Новые правила регистрации, ОСАГО, оформления мелких аварий

    Ну и где эти штрафы?

    Ну и где эти штрафы?

    Судьба громких законодательных инициатив

    Камеры тоже ошибаются

    Камеры тоже ошибаются

    Десять доказанных и официально признанных сбоев систем фотовидеофиксации

    Какими будут новые номера

    Какими будут новые номера

    Собственные знаки для праворульных авто, мопедов и классики

    На чем ездят россияне

    На чем ездят россияне

    Автопарк России в 8 графиках

    Взятки съезжают с дорог

    Взятки съезжают с дорог

    Как в Госавтоинспекции борются с коррупцией

    Как стать водителем

    Как стать водителем

    Инструкция по выбору автошкол и сдаче экзаменов

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