Захарова: ЮНЕСКО проигнорировала в докладе убийства российских журналистов

Рост числа нападений на журналистов и их убийств во время выполнения профессиональных обязанностей свидетельствует о снижении уровня безопасности работников СМИ, указала Мария Захарова. Она связала это с попытками западных стран «подавить инакомыслие» и бездействием международных организаций в отношении репрессий против российских СМИ на Украине, в Молдавии и Прибалтике.