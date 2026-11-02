Захарова: ЮНЕСКО проигнорировала в докладе убийства российских журналистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в недавно опубликованном докладе гендиректора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани по безопасности журналистов за 2024-2025 годы не упомянуты имена многих российских корреспондентов. По ее словам, за последние 13 лет ВСУ ответственны за убийство десятков российских журналистов, однако эти факты проигнорированы в официальном документе.
В комментарии на сайте МИД России госпожа Захарова подчеркнула, что преступления против российских журналистов не имеют срока давности. Она отметила, что отказ бывшего генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле осудить эти преступления не должен закреплять «пагубное наследие» в профильных докладах и деятельности организации в целом.
Представитель МИД добавила, что российская сторона не отступит от законных требований в ЮНЕСКО и других профильных международных форматах. Москва намерена продолжать отстаивать профессиональные права российских журналистов за рубежом, создавать безопасные условия для их работы и добиваться справедливого наказания виновных в преступлениях против них.
Рост числа нападений на журналистов и их убийств во время выполнения профессиональных обязанностей свидетельствует о снижении уровня безопасности работников СМИ, указала Мария Захарова. Она связала это с попытками западных стран «подавить инакомыслие» и бездействием международных организаций в отношении репрессий против российских СМИ на Украине, в Молдавии и Прибалтике.