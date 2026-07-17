Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Вообще-то к интервью, в котором источник информации остается инкогнито, надо относиться с осторожностью. Другое дело, когда то, что сообщает источник, совсем не сенсация, а вещи очевидные даже для тех, кто не слишком погружен в тему. Manager Magazin, авторитетное деловое издание из Гамбурга, побеседовало с высокопоставленным руководителем компании Mercedes-Benz, который признался, что электрический спорткар AMG GT не должен был появиться на свет.

Машину представили в мае нынешнего года. Ее три электрических мотора развивают в совокупности 1169 л.с. До «сотни» такой аппарат стартует за 2 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч, видимо, чтобы машина не взлетела. Казалось бы, бери и радуйся. Но публику все эти, безусловно, выдающиеся характеристики не впечатлили. Хотя производитель приложил максимум усилий, чтобы автомобиль был похож на привычный спортивный «Мерседес»: подрулевые лепестки имитируют переключение передач, хотя электромобилю «коробка», как известно, не нужна, а в салон через динамики транслируется имитация звука бензинового V8.

Как признался топ-менеджер, уже было слишком поздно останавливать производство электромобилей, и они оказались вынуждены выпустить на рынок модели, несмотря на внутреннее недовольство в компании. По его словам, разработка электрокаров AMG стоила более €1 млрд. А общие издержки на создание моделей EQS и EQE SUV достигли около €5 млрд.

Инициатива, оказавшаяся ошибочной, исходила от генерального директора Mercedes-Benz Олы Каллениуса, который стремился догнать рост акций Tesla. Руководство Mercedes-Benz уже понимало провал EQ-моделей после падения продаж на 90% в 2024 году. Но машины были выпущены, и, по словам управляющего, эти модели стали крупнейшей неудачей в истории компании. Руководство осознало это слишком поздно, и теперь марке приходится справляться с последствиями таких решений.

Дмитрий Гронский