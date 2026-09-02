Подержанные авто набрали обороты

Ситуация с выплатами CarPrice под контролем, с таким заявлением выступили в «Ростехе». Госкорпорация получила контроль над сервисом весной после того, как суд изъял его в доход государства. Прежний гендиректор Маттье Ланнегранд подал заявление об увольнении и отозвал электронные подписи и доверенности, необходимые для работы сервиса. Нового руководителя уже назначили, а сам CarPrice в «Ростехе» называют финансово устойчивым. На фоне проблем у одного из крупнейших игроков “Ъ FM” решил выяснить, как сейчас обстоят дела на рынке машин с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Лучшее время купить машину было вчера — так в последние годы шутят почти все, кто хоть раз выходил на авторынок. Тем более что лето закончилось. Впрочем, вторичка подошла к сезону на довольно высоких оборотах: в июле, по данным «Автостата», россияне купили почти 550 тыс. машин с пробегом, это максимум с начала года. Но оживление не означает, что клиенты готовы тратить больше, заметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Объем продаж новых автомобилей традиционно составляет 1,4-1,5 млн штук, подержанных — примерно 5,5 млн. То есть мы говорим о трехкратной разнице, цена определяет абсолютно все. Сегодня средняя стоимость машины на вторичном рынке в дилерском сегменте в столичном регионе — 1,6-1,7 млн руб. В целом по России она несколько ниже и опускается до 1,2-1,3 млн руб.».

Новые автомобили к осени тоже дешевле не становятся. В августе цены пересмотрели 11 марок, большинство — в сторону повышения. А последняя неделя месяца, по словам собеседников “Ъ FM”, стала самой активной по сделкам. Для тех, кто меняет старую машину на новую, сейчас особенно важны дилерские программы поддержки, продолжает Владимир Попов:

«Человек, у которого была машина, без колес оставаться не хочет. Ничего более выгодного, чем сдача автомобиля в трейд-ин, в принципе, не существует, в этой сделке заинтересован производитель нового автомобиля.

Сейчас условия хорошие, поэтому этот всплеск в последней декаде августа, скорее, обусловлен тем, что многие бренды дали весьма неплохие меры поддержки».

Тем временем быстро растет сегмент подержанных китайских марок. За первые четыре месяца их реализация увеличилась почти в полтора раза, а доля на рынке приблизилась к 6%. Причем больше половины таких автомобилей — не старше трех лет. Но ликвидность сильно зависит от конкретной модели, пояснила владелица автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская:

«Нормальная машина за неделю-две уходит. Другой вопрос, что очень многие автомобили, например, китайского производства, на вторичке теряют в цене. Не все ходовые модели продаются, их можно посчитать, наверное, по пальцам одной руки».

Но рост предложения не решает главной проблемы — доступных вариантов становится меньше, продолжает Елена Лисовская:

«Спрос и предложение сейчас живут на разных полюсах планеты.

То, что я вижу по своей аудитории, основной запрос — на авто стоимостью в 1 млн руб., а его невозможно удовлетворить. Люди хотят за эти деньги по старой памяти какую-нибудь хорошую иномарку, что невозможно. В последние годы есть тенденция более спокойного, чем ранее, отношения, например, к крашеным элементам».

Особенно сложно найти свежую машину привычных европейских или азиатских марок. Как писал “Ъ”, после ухода зарубежных производителей на вторичный рынок выходит все меньше автомобилей возрастом от двух до пяти лет с понятной историей. А наиболее ликвидные предложения постепенно вымываются, отметил автоэксперт Олег Мосеев:

«В этом году случилось чудо: у нас в июне продали меньше, чем в мае. При этом там довольно слабое предложение по свежим машинам с пробегом не в китайском сегменте. Произошло вымывание, и в итоге машин корейских, японских, европейских брендов на рынке стало сильно меньше».

При этом обвала вторички участники рынка пока не ждут. «Автостат» прогнозирует во второй половине года продажи примерно по 530-570 тыс. машин в месяц.

Андрей Дубков, Владислав Викторов