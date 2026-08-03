Дроны запустят на встречку

Операторы дорожных камер, выяснил “Ъ”, попросили правительство РФ разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД. Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, при этом нарушителя надо задерживать и вручать ему протокол лично. Авторы обращения в кабмин предлагают перевести процесс наказания в автоматический режим, изменив законодательство, и посылать штрафы по почте автовладельцу. В регионах идею поддержали, а независимые эксперты предупреждают о рисках и возможных ошибках распознавания нарушителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практика применения беспилотников для нужд ГИБДД уже была отработана в 2022–2023 годах — было зафиксировано около 35 тыс. выездов на встречную полосу, обочину и других нарушений

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва» Практика применения беспилотников для нужд ГИБДД уже была отработана в 2022–2023 годах — было зафиксировано около 35 тыс. выездов на встречную полосу, обочину и других нарушений

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

По данным “Ъ”, ассоциация ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) предложила правительству применять беспилотные летательные аппараты (БАС) — дроны и квадрокоптеры — для контроля дорог. В пресс-службе кабмина “Ъ” подтвердили, что получили обращение и перенаправили его в Минтранс и МВД. В Минтрансе “Ъ” сказали, что получили письмо, отметив, что позиция министерства будет направлена в МВД. В МВД на запрос “Ъ” не ответили.

КоАП сейчас позволяет рассылать автовладельцам штрафы с камер по почте. Всего в РФ применяется более 32 тыс. комплексов разного типа. В 2022–2023 годах ГИБДД применяла дроны, дирижабли и аэростаты для контроля движения: с их помощью было выявлено более 35 тыс. нарушений. Эта практика существует и сейчас — полиция Саратовской области в июне 2026 года сообщала о применении квадрокоптеров для выявления нарушителей на встречке.

Сейчас, говорят в ОКО, отечественные производители разработали дроны, способные фиксировать нарушения без участия человека, но законодательство этого делать не позволяет. Де-юре беспилотный аппарат не подпадает под терминологию — камера должна быть установлена на борту или на крыше машины. Из-за этого ограничения: сделанная с воздуха фотография может быть лишь приобщена к административному делу. Чтобы выписать штраф, водителя надо найти, показать ему съемку с воздуха и оформить протокол.

ОКО предлагает это препятствие убрать через изменения в закон «Об автодорогах», постановление правительства и приказ МВД.

За место установки камеры будут принимать проекцию дрона на землю с учетом ее смещений, возникающих из-за ветра. Устройство предлагается использовать для контроля выезда машин на полосу встречного движения, на обочину и аналогичных нарушений.

Про возможный контроль скорости в ассоциации ничего не говорят, при этом больше всего нарушений фиксируется камерами именно из-за превышения скоростного режима. О зонах контроля БАС власти будут предупреждать водителей с помощью дорожных знаков в обязательном порядке.

Перспектива применения беспилотных аппаратов для нужд ГИБДД обсуждалась в Совете федерации в сентябре 2026 года. Представители МВД подтвердили, что применение БАС приводит к сокращению аварийности и смертности. По итогам комитет Совфеда по экономической политике направил в Минтранс и МВД рекомендации по применению технологии и предложения по изменению законодательства. В мае 2026 года правительство РФ утвердило план по снижению смертности на дорогах, в котором предусматривается в том числе применение БАС для надзора за движением.

Эксперты по-разному оценили инициативу.

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Республики Татарстан Рифкат Минниханов идею ОКО поддержал, назвав ее перспективной, в частности, для контроля за полосой встречного движения. «Эти нарушения хорошо видны с верхней точки обзора, поскольку камера беспилотника позволяет зафиксировать траекторию автомобиля, разметку, полосу движения, обочину и общий контекст дорожной ситуации»,— считает он. В регионе, напоминает Рифкат Минниханов, применяется система «Народный инспектор», позволяющая привлекать граждан к обеспечению безопасности движения с помощью мобильного приложения: граждане снимают видео нарушения, затем оно направляется в информационную систему, проходит проверку и становится основанием для административного производства. «БПЛА могут стать следующим уровнем этой модели,— считает господин Минниханов.— Беспилотник может фиксировать нарушения с воздуха, в том числе в местах, где невозможно или неэффективно постоянно держать экипаж ДПС. При этом логика должна остаться такой же: видеоматериал поступает в защищенную информационную систему, проходит проверку, после чего принимается процессуальное решение». На первом этапе, считает эксперт, дроны не должны автоматически «штрафовать» водителя. БАС должны использоваться как государственный источник видеодоказательств с верификацией ГИБДД. «Это позволит отработать технологию, исключить ошибки, сформировать судебную практику и определить требования к качеству видео, геолокации, времени фиксации и защите персональных данных,— говорит Рифкат Минниханов.— После успешного пилота можно выходить с предложением о внесении изменений в КоАП».

Полная автоматизация съемки с воздуха — без участия оператора — вряд ли возможна даже в будущем, считает эксперт по фиксации нарушений Григорий Шухман. При использовании дронов, отмечает он, могут возникать проблемы с читаемостью номеров, поскольку коптер находится, как правило, слишком высоко и пытается с большого расстояния распознать символы. Еще один риск, о котором предупреждает господин Шухман,— ошибки при определении зоны, куда автомобилю нельзя выезжать (например, обочина или встречка). Стационарная камера, поясняет он, ориентируется на запрограммированную в ней виртуальную разметку, дрон же висит в воздухе. Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева считает, что камера с квадрокоптера должна работать в паре с наземным комплексом, чтобы исключить ошибки.

Иван Буранов