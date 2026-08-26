Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bring A Trailer Фото: Bring A Trailer

На американском аукционе Bring a Trailer на продажу выставлен классический Land Rover 109 Series II (второй серии), выпущенный в 1959 году. Это спартанский армейский пикап цвета хаки с брезентовым верхом позади пассажирской кабины, запасным колесом на капоте и даже с огромной бухтой каната, привязанного к переднему бамперу.

Под капотом установлен рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 2,25 л, развивающий 77 л. с. Мотор укомплектован четырехступенчатой механической коробкой передач и двухдиапазонной «раздаткой». Салон оборудован тремя раздельными сиденьями в первом и единственном ряду с обивкой из коричневого винила. Из современных доработок — трехточечные ремни безопасности, которые в 1959 году еще не были изобретены, и электронное зажигание.

Одометр показывает пробег всего в 3800 миль, но аукционный дом честно предупреждает, что это пробег после тотальной реставрации пикапа, а сколько на самом деле — не знает никто. Но интересен этот автомобиль другим.

Land Rover с номерными знаками штата Монтана принадлежал Дэниэлу Крейгу и его супруге Рэйчел Вайс. Спутница не киношного, а настоящего Джеймса Бонда, если кто забыл, — тоже актриса, известная нашему зрителю по фильму «Мумия». Ну или еще «Враг у ворот», где она играет советскую медсестру в осажденном немцами Сталинграде.

Аукционный лот укомплектован трогательной запиской от пары: «Этот красивый Land Rover Defender был нашим. Мы продаем его с большой грустью. Пожалуйста, заботьтесь о нем». Плюс в наборе к автомобилю прилагается фотография Крейга с его автографом.

Странно, что за два дня до окончания торгов аукционная цена автомобиля поднялась всего лишь до $15,5 тыс. — это порядка 1,3 млн руб. То есть машина стоит дешевле, чем новая Lada Vesta. Но если последняя после продажи будет только терять свою цену, то 67-летний пикап, да еще с такой родословной, в цене очевидно еще прибавит.

Дмитрий Гронский