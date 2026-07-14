Тока субсидии сокращаются

Как стало известно “Ъ”, размер субсидируемой государством скидки на покупку электромобилей и гибридов может быть сокращен с 35% до 10%: такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Среди активных сторонников этой идеи — производитель Evolute, который считает, что ее реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией. Решение, вероятно, будет принято до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минпромторг обсуждает возможность корректировки программ льготного автокредитования и лизинга электромобилей и гибридов: рассматривается снижение размера скидки на покупку таких машин. Об этом “Ъ” рассказали собеседники в лизинговых компаниях и автопроме.

Сейчас при покупке российских NEV-автомобилей (на новых источниках энергии) в кредит или лизинг государство субсидирует до 35% от цены, но не более 925 тыс. руб.

По словам источников “Ъ”, Минпромторг уже уведомил лизинговые компании о возможном сокращении скидки до 10%, но не более 500 тыс. руб.

«Если модель набирает от 2500 баллов и более, то субсидия 35%, если не набирает, то субсидия 10%»,— сказал один собеседников “Ъ”. По его словам, 2500 баллов пока не набирает ни один NEV-автомобиль, производящийся в России. Другой источник “Ъ” сообщил, что срок вступления в силу изменений в итоге было решено отложить.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что с отраслевым сообществом разрабатывается новый подход к стимулированию спроса на электромобили и гибриды российского производства в рамках программ льготного автокредитования и лизинга. Так, обсуждается возможность сохранения скидки в размере 35% именно на высоколокализованные электромобили и гибриды. Другие модели электромобилей и гибридов, которые производятся в России в рамках СПИК, также смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях (скидка от 10% в зависимости от категории заемщика или типа транспортного средства), добавили в министерстве.

В Минпромторге уточнили, что пока под изменения формируется нормативная база. «На данном этапе обе программы будут продолжать работать по прежним условиям (скидка на все электромобили и гибриды российского производства в размере 35%)»,— заявили в министерстве.

Источник “Ъ” полагает, что решение о снижении размера скидки, вероятно, будет принято до конца текущего года.

С предложением снизить порог скидки для электромобилей и гибридов при их покупке по программе льготного автокредитования в Минпромторг обратился производитель Evolute, сообщил “Ъ” управляющий партер бренда Андрей Резников. «Мы видим хороший разгон рынка, и, конечно, логично снизить субсидию, чтобы большее количество людей могли ею воспользоваться»,— рассказал он. По словам господина Резникова, по программе льготного автокредитования также обсуждается снижение размера скидки до 10%, но не более 500 тыс. руб. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. В 2026 году в бюджете РФ на программу льготного автокредитования предусмотрено 20 млрд руб., лизинга — 30 млрд руб. Собеседник “Ъ” в автопроме согласен с тем, что решение «размазать» субсидию понятно в условиях дефицита бюджета.

По мнению основателя и гендиректора EVM (производит электромобили и гибриды UMO в партнерстве с «Яндексом» и заводом «Москвич») Ильи Рашкина, субсидии на электромобили и гибриды должны быть разными. «Снижение скидки для гибридов — включая подключаемые, если их добавят в программу,— поддерживаем: на электротяге они проезжают лишь 11–20% пути, и субсидия в основном оплачивает бензиновый пробег»,— говорит он. По электромобилям, считает топ-менеджер, поддержку важно сохранить: программа создавалась именно для развития электротранспорта, под нее в этом году запущены новые производства. В «Москвиче», в линейке которого также есть электромобиль, от комментариев воздержались.

Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский называет предложение сократить размер скидки на NEV-автомобили актуальным и своевременным, учитывая «ажиотаж вокруг бензина». Перераспределить объем поддержки, сделав ее более массовой, видится логичным, говорит эксперт.

Спрос на гибриды, согласно опросу “Ъ” среди дилеров, стабильно растет. Лизинговые компании также подтверждают тенденцию.

«В первом полугодии 2026 года около 63% электромобилей, приобретенных в "Европлане", были оформлены с использованием государственной программы субсидирования. Это подтверждает высокий спрос на меры господдержки и их влияние на решение о покупке у бизнесменов»,— отмечает гендиректор ЛК «Европлан» Илья Ноготков. Коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Антон Гуреев добавляет, что в июне количество лизинговых сделок с электромобилями в компании увеличилось на 90% относительно мая. «Поддержка позволила снизить стоимость электромобилей для юридических лиц, сделав их приобретение экономически целесообразным»,— говорит он. Как считает господин Гуреев, рост спроса на электромобили вызван не только конъюнктурными причинами (топливо, ключевая ставка), но и политикой государства (льготы, расширение сети ЭЗС).

По данным «Автостата», за первую половину 2026 года продажи подключаемых гибридов (PHEV) выросли в 2,3 раза, до 30,7 тыс., чистых электромобилей (BEV) — на 5%, до 4,6 тыс. штук. Лидеры в сегменте электромобилей — Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr, гибридов — Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.

Наталия Мирошниченко