ADNOC: из-за конфликта с Ираном из мировых хранилищ изъят 1 млрд баррелей нефти

Глава ADNOC отметил, что запасы дизельного топлива в некоторых регионах достигли 35-летнего минимума для текущего времени года. В других регионах отмечается дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 600 млрд куб. футов. Как утверждает Султан Аль-Джабер, расходы на транспортировку и логистику выросли до 30% от стоимости барреля нефти, тогда как до начала конфликта с Ираном этот показатель составлял 5%.