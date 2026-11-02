ADNOC: из-за конфликта с Ираном из мировых хранилищ изъят 1 млрд баррелей нефти
ADNOC: запасы дизеля в мире упали до минимума за 35 лет
Мировые запасы энергоносителей сократились из-за американо-израильского конфликта с Ираном, который привел к нарушению судоходства в Ормузском проливе, заявил гендиректор нефтекомпании ADNOC Султан Аль-Джабер. По его словам, из-за этого из мировых хранилищ было изъято почти 1 млрд баррелей нефти.
Глава ADNOC отметил, что запасы дизельного топлива в некоторых регионах достигли 35-летнего минимума для текущего времени года. В других регионах отмечается дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 600 млрд куб. футов. Как утверждает Султан Аль-Джабер, расходы на транспортировку и логистику выросли до 30% от стоимости барреля нефти, тогда как до начала конфликта с Ираном этот показатель составлял 5%.
«Необходимо расширять стратегические хранилища, увеличивать запасы нефтепродуктов и развивать нефтеперерабатывающие мощности в непосредственной близости от потребительских рынков. Инфраструктуру нужно создавать заранее, до того как возникнет острая потребность в ней, обеспечивая ее работу за счет передовой логистики»,— сказал гендиректор ADNOC на международной выставке ADIPEC в ОАЭ (цитата по Reuters).
Агентство Bloomberg еще в мае сообщало о рекордном истощении мировых запасов нефти. В октябре страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились ускорить высвобождение нефти из стратегических резервов. МЭА предупреждало, что из-за роста расходов на закупку и доставку нефти ряд заводов в Европе и Азии могут сократить производство топлива, что, в свою очередь, еще сильнее усугубит его дефицит.