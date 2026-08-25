Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Sancya / AP Фото: Paul Sancya / AP

Глава марки Lamborghini Штефан Винкельман в интервью изданию Auto Express подтвердил, что в ближайшее время его компания сосредоточится на выпуске моделей с гибридными силовыми установками, а выпускать электромобили не планирует вовсе. Ранее, в 2024-м, Lamborghini официально объявила о прекращении работ над своим первым полностью электрическим автомобилем. Господин Винкельман еще тогда заметил, что, по данным опросов клиентов Lamborghini, их интерес к электромобилям близок к нулю и инвестировать в такой продукт было бы нецелесообразно и невыгодно для акционеров.

Когда же сегодня его спросили, не боится ли марка конкуренции со стороны китайских электрических спорткаров, которых с каждым днем становится все больше, то он ответил, что, конечно же, нет, потому что дело не в лошадиных силах, а в эмоциях, которые дарит внешний вид Lamborghini, звук их моторов и так далее.

Интересно, что тут у бренда пути с его главным конкурентом существенно разнятся. Ferrari как раз сделала ставку на электричество, и представленный пару месяцев назад Ferrari Luce, работающий на батарейках, обругали во всем мире, кроме Китая. Там на электромобиль выстроилась очередь.

Вообще мировой автопром сейчас находится на распутье по многим вопросам, не только по тому, какие силовые установки следует считать перспективными. Например, наличие кнопок в салоне: Volkswagen и Mercedes-Benz объявили этим летом, что вернут в свои машины физические органы управления, потому что кнопки и «крутилки» найти во время движения проще, чем копаться в меню тачскрина. Глава последней Ола Каллениус так и сказал, что компания увлеклась сенсорными экранами и незаслуженно убрала из салонов физические кнопки.

А в BMW, наоборот, объявили, что и в дальнейшем собираются переводить все на тачскрины и голосовое управление. Дескать, кнопки — это для заскорузлых представителей старшего поколения, а клиенты до 40 легко находят общий язык с экранным интерфейсом автомобиля.

Дмитрий Гронский