Запчасти буксуют в пути

Страховщики пожаловались на увеличение сроков доставки запчастей для ремонта. Так, из ОАЭ ожидание составляет до 45 дней. Об этом «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, практически любая поставка из Китая превышает 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По закону, натуральное возмещение по ОСАГО — то есть ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля — страховщик должен предоставить в течение 30 дней. Глава профессионального объединения посетовал, что из-за кризиса на Ближнем Востоке и проблем с логистикой на территории России соблюсти эти сроки стало еще сложнее.

При этом свежих данных о том, сколько автовладельцев реально получают возможность восстановить автомобиль после ДТП, во Всероссийском союзе автостраховщиков не приводят. По итогам 2024 года таких было только 5% в общем объеме возмещений по ОСАГО. В первом полугодии 2025-го — 6%. Всем остальным приходится довольствоваться выплатой компенсации с учетом износа. По данным Национальной страховой информационной системы, средняя выплата в январе-апреле составила примерно 96 тыс. руб. Суммы для ремонта почти никогда не достаточно, говорит автоюрист Лев Воропаев:

«Вопрос увеличения сроков ремонта уже лоббируют на протяжении нескольких лет. Помимо санкций, сроки доставки сильно затянул и топливный кризис. Тех денег, которые заложены в единой методике выплат по ОСАГО, к сожалению, в подавляющем большинстве не хватает, чтобы отремонтировать автомобиль».

Проблемы с заказом запчастей отмечались в начале лета лишь на некоторые марки, ушедшие с российского рынка, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«Все, что едет из Арабских Эмиратов, то есть в основном оригинальные детали, интересует владельцев европейских автомобилей. То есть вы не можете быстро поставить запчасти из Европы, и они идут с Ближнего Востока, а там паузы были с логистикой. Но прошел месяц, и все более-менее нашли новые пути обхода: они сейчас работают, напряженность спала. Больше каких-то изменений мы не видим».

По данным Всероссийского союза страховщиков, цены на крупногабаритные автозапчасти выросли на 10-12%. Но более значительно подорожало моторное масло, считает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Понятно, что с китайцами бывают какие-то проблемы, а так в целом исторически запчастей не хватает — мы заметили это еще до проблем с логистикой. В цене выходит дороже, чем раньше. Самое большое увеличение стоимости произошло из-за моторного масла. По всему миру цены повышаются, производство дорожает из-за цены нефти».

Согласно рейтингу «Группы Ренессанс Страхование», в 2025 году самый дорогой ремонт после ДТП требовался Renault Logan — 19% его рыночной цены. Около 15% от стоимости авто приходится тратить владельцам Volkswagen Golf, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti.

Юлия Савина