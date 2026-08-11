Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Автомобиль на солнечной батарее — идея, конечно же, крутая, и в смысле защиты природы, и в смысле вполне себе меркантильных выгод для автовладельца. Не надо тратиться на бензин, не говоря уже о том, что иногда его приходится еще и поискать. Но обычно научные исследования и эксперименты в этой области были уделом чудаков или студентов. Ежегодно проводятся конкурсы между университетами, кто дальше уедет, запитавшись от солнечных лучей. Транспортные средства, которые в этих состязаниях участвуют, на автомобили похожи мало, скорее это такие рикши с тонкими колесами большого диаметра.

Впрочем, сказать, что крупные автопроизводители совсем не замечают эту тему, будет неправдой. Помню лет 20 назад компания BMW хвасталась, что встроенные в крышу «семерки» солнечные батареи дают энергию моторчикам, которые проветривают салон, пока водитель где-то гуляет. Вращать колеса — это немного другое, но сегодня баварская компания добралась и до этого. Не совсем, правда, сама: автомобиль на солнечных батареях построили студенты американского университета Клемсона в рамках программы Deep Orange 17, которую поддерживает BMW.

Проект называется Luminetta. Это двухдверное купе, у которого солнечные панели интегрированы в саму архитектуру автомобиля. 1,5 тыс. фотоэлектрических элементов вырабатывают энергию, причем даже в пасмурную погоду. При ежедневном пробеге около 20 км автомобиль способен генерировать дополнительный запас энергии, которого хватает еще примерно на 50 км пути. Добиться такого результата удалось не только за счет солнечных панелей, но и благодаря радикальному снижению массы до 550 кг, что примерно вчетверо меньше, чем у серийных электромобилей.

Выглядит транспортное средство весьма неказисто. Но это так называемый «мул», то есть опытный образец, в котором важны технологии, а внешность при этом может быть любая. Но выполнен он не из картона, а из вполне серьезных материалов, в том числе алюминия и углепластика. Прототип BMW Luminetta планируется показать публике на выставке потребительской электроники CES в 2027 году.

Дмитрий Гронский