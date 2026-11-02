Иран готов согласовать перемирие с США за два дня
Предложенный Ираном план из семи пунктов был сокращен и «может быть реализован в течение двух дней», заявил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, теперь все это зависит от того, как намерена действовать американская сторона.
«Это также свидетельствует о подходе Ирана, основанном на доброй воле. Мы заявили: если требования Ирана будут выполнены, то возможно как восстановление безопасности в Ормузском проливе, так и начало переговорного процесса в кратчайшие сроки»,— заверил господин Багаи (цитата по «Аль-Джазире»).
Иран в конце сентября предложил США семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и перезапуску более широких переговоров. Тегеран передал предложение через посредников. Президент США Дональд Трамп план отверг. В октябре иранская сторона заявила, что предложение все еще актуально. Иранские власти сочли недостаточной реакцию США на условия перемирия.