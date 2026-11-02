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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Мир

Иран готов согласовать перемирие с США за два дня

Предложенный Ираном план из семи пунктов был сокращен и «может быть реализован в течение двух дней», заявил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, теперь все это зависит от того, как намерена действовать американская сторона.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

mfa.gov.ir

«Это также свидетельствует о подходе Ирана, основанном на доброй воле. Мы заявили: если требования Ирана будут выполнены, то возможно как восстановление безопасности в Ормузском проливе, так и начало переговорного процесса в кратчайшие сроки»,— заверил господин Багаи (цитата по «Аль-Джазире»).
Иран в конце сентября предложил США семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и перезапуску более широких переговоров. Тегеран передал предложение через посредников. Президент США Дональд Трамп план отверг. В октябре иранская сторона заявила, что предложение все еще актуально. Иранские власти сочли недостаточной реакцию США на условия перемирия.
О военном конфликте — в материале «Ъ» «Иран угрожает соседям войной на суше».
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