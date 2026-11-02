FIS обсудит допуск трехкратного олимпийского чемпиона Большунова 3 ноября
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 3 ноября обсудит предоставление нейтрального статуса россиянину Александру Большунову. Об этом сообщает телеканал NRK.
По данным источников, знакомых с ситуацией, действующие критерии выдачи нейтрального статуса предполагают, что лыжник его получит. При этом в FIS опасаются, что в случае отказа Александр Большунов обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграет дело.
29-летний Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету четыре серебряные и две бронзовые медали Игр. Российский лыжник дважды выигрывал общий зачет Кубка мира. Кроме того, он побеждал на чемпионате мира, шесть раз становился серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым.
2 сентября FIS разрешила российским спортсменам в следующем сезоне выступать на турнирах в нейтральном статусе. Через несколько недель организация изменила условия его получения. Из перечня требований был исключен пункт, запрещавший присваивать его атлетам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Пока он действовал, на получение статуса не могли претендовать, например, члены обществ ЦСКА и «Динамо».