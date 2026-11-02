FIS обсудит допуск трехкратного олимпийского чемпиона Большунова 3 ноября

2 сентября FIS разрешила российским спортсменам в следующем сезоне выступать на турнирах в нейтральном статусе. Через несколько недель организация изменила условия его получения. Из перечня требований был исключен пункт, запрещавший присваивать его атлетам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Пока он действовал, на получение статуса не могли претендовать, например, члены обществ ЦСКА и «Динамо».