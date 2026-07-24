«Модель сопоставима по габаритам с Kia Sorento»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

На одной из парковок в Южной Корее автомобильные папарацци выследили Hyundai Tucson нового поколения. С результатами их работы читателей познакомило американское издание motor1. На внутреннем, корейском рынке кроссовер должен поступить в продажу уже в четвертом квартале нынешнего года, поэтому неудивительно, что доводочные испытания идут полным ходом.

Главный вывод — модель выглядит не просто больше, а значительно больше нынешнего Tucson и сопоставима по габаритам с Kia Sorento. Этот автомобиль на шпионских снимках как раз стоит рядом. Собственно, в этом ничего удивительного нет. Популярные модели самых разных автопроизводителей всегда подрастают со сменой поколений. Hyundai Tucson, хорошо известный россиянам, не исключение. Достаточно сравнить модель 20-летней давности, которую, к слову, собирали у нас на калининградском «Автоторе», с iX35 (на большинстве рынков Tucson второго поколения продавался под таким индексом), а последнюю упомянутую модель — с последующими двумя поколениями. Актуальный Tucson даже успели поставить на конвейер в Санкт-Петербурге в 2021 году до того, как марка покинула наш рынок.

Несмотря на камуфляж, по шпионским фото видно, что новый Tucson имеет более удлиненный кузов, то есть явно прибавится места и на заднем ряду, и в багажнике. В салоне, а туда папарацци тоже заглянули, обращает на себя внимание огромный «телевизор» мультимедийной системы. Не исключено, что это будет такой же 17-дюймовый планшет, который стоит на флагманском седане Hyundai Grandeur. Впрочем, сохранен и ряд физических кнопок.

Что удивительно, управление коробкой не перенесено на рулевую колонку в виде рычажка, что диктуют последние веянья китайской моды — под правой рукой водителя из консоли торчит массивный рычаг. Мировые продажи нового Hyundai Tucson должны начаться в 2027 году. Тогда же должен обновиться и соплатформенный родственник кроссовера — Kia Sportage.

Дмитрий Гронский