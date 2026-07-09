«Клиенты ненавидят машины на батарейках»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Компания Aston Martin стала еще одним автопроизводителем, который фактически публично отказался от полного перевода своей продукции на электричество. Мало того, марка нашла способ продолжить производство самого мощного и самого прожорливого двигателя внутреннего сгорания — V-образного 12-цилиндрового мотора, невзирая на общий тренд электрификации и ужесточение экологических норм.

Как сообщил генеральный директор компании Эдриан Холлмарк в интервью Auto Express, при условии выпуска менее 1 тыс. двигателей V-12 в год бренд освобождается от соблюдения новых законодательных требований до 2035 года. А больше, как говорится, и не надо. У Aston Martin последние годы и так не очень хорошо с продажами. Обрадовавшись этой находке, компания также заявила, что намерена отложить запуск электромобилей на потом.

Первоначально планировалось выпустить четыре модели электрокаров к 2030 году с использованием силовых установок Lucid — американской компании, выпускающей электромобили класса премиум. Однако отказаться от этой затеи заставил падающий спрос. Мало того, как заявил Холлмарк, клиенты Aston Martin ненавидят машины на батарейках. Компания также решила отказаться от подключаемых гибридов, поскольку большая часть пробега на таких авто приходится на бензиновый двигатель, а дополнительный вес и сложность систем не окупаются снижением выбросов.

Вместо этого Aston Martin введет 48-вольтовые мягкие гибридные системы (MHEV), позволяющие экономить топливо за счет отключения двигателя при движении в пробках, например. Таким образом, несмотря на тренд электрификации, марка намерена сохранить традиционный характер своих автомобилей и производство легендарного V-12 еще как минимум на десятилетие.

Дмитрий Гронский