«Никогда не знаешь заранее, какой опыт может пригодиться»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дьячков Василий, Медведев Денис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Дьячков Василий, Медведев Денис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В конце тех самых девяностых, которыми нас сегодня пугают, автомобильные погранпереходы между Калининградской областью и Польшей, с которой до 2003 года был безвизовый режим, работали в полную силу. Наши ездили погулять в Гданьск и Сопот или на крупнейший в Восточной Европе автомобильный рынок в Щецине. Те, кто постарше помнят, что в те годы Калининградская область была воротами в страну для немецкого автомобильного секонд-хэнда.

С польской стороны соседи к нам тоже ездили по вопросам бизнеса, прежде всего бензинового. Топливо в Польше тогда стоило примерно вдвое дороже, чем у нас. А если добавить к бензину еще сигареты и водку, то навар от поездки делал ее экономически выгодной. Даже несмотря на то, что в очереди на границе иногда приходилось провести несколько часов в одну сторону и потом столько же — обратно.

Топливо экономили, даже зимой не заводили двигатель, а передвигали машины в очереди вручную, упершись с переднюю стойку. Причем толкали так иногда не только легковесные польские «Фиаты», но и технику погабаритнее. Но был и еще как минимум один важный лайфхак по поводу топлива.

В багажнике своей машины многие «бензовозы» (так называли калининградцы предприимчивых соседей) возили кирпич. Паркуясь возле заправочной колонки, автовладелец наезжал задним колесом, тем, над которым находилась заливная горловина, на кирпич, кузов приподнимался, и в бак входило на несколько литров бензина больше.

Но это кустарщина, а однажды я видел, прямо скажем, научный подход. Хозяин «Мерседеса» в 123-м кузове (очень популярная тогда модель, по сути, сегодняшний E-класс) ставил под переднее левое колесо упор, а рядом с задним правым ставил домкрат и задирал кузов максимально высоко. По словам автовладельца, из 70-литрового топливного бака машины после таких действий полностью уходила «воздушная пробка», и в него влезало без малого 90 л. По сути, та самая запасная канистра.

Я тогда почему-то поверил ему на слово. А сейчас думаю, что хорошо было бы проверить. Увы, никогда не знаешь заранее, какой опыт тебе может потом пригодиться.

Дмитрий Гронский