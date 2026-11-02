Минцифры введет обязательную сертификацию кода для российских разработчиков ПО
Минцифры в 2027 году введет для российских разработчиков ПО обязательную сертификацию программного кода, а в 2028 году начнет взимать плату еще и за корпоративные сертификаты безопасности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Декларируемая цель сертификации — обеспечить надежность и безвредность отечественного ПО. Наличие сертификатов будет отображаться в установочном файле каждой программы, что позволит гарантировать авторство продукта и отсутствие в нем каких-либо изменений после выпуска.
Новый порядок вводится постановлением правительства, которое наделяет Минцифры полномочиями Национального удостоверяющего центра. С 1 марта 2027 года ведомство будет устанавливать порядок сертификации, выдавать и отзывать сертификаты, вести их реестр.
Сейчас сертификаты бесплатно выдаются через «Госуслуги» только для веб сайтов. Но нововведения позволяют ввести плату за сертификаты и других видов — для информационных систем, программного кода, корпоративного ПО.