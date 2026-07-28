Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Компания BMW представила удлиненные версии нового кроссовера X5 и его полностью электрической модификации iX5, разработанные специально для рынка Китая. В Поднебесной это старая добрая традиция — покупать удлиненные модели, и немецкие автопроизводители с готовностью на нее откликаются. Но раньше это касалось в основном седанов. Например, уже два десятка лет назад специально для Китая выпускали удлиненные версии «пятерки» BMW или Mercedes-Benz E-Класса. Но первой на этом поприще стала марка Audi, представившая «растянутую» A6 еще в 2005 году.

По поводу того, откуда пошла эта мода, есть много версий. Одна из них: общество в Китае, несмотря на коммунистический строй, все же сословное, и граждане, которым положено ездить на BMW пятой серии, не должны покупать седьмую, даже если у них есть на это средства. Опять же, в Европе за руль седана бизнес-класса обычно садится сам автовладелец, а в Китае он предпочитает ездить с водителем. Стало быть, места сзади должно быть больше, а потому и есть спрос на удлиненные версии.

Еще один вопрос, конечно же, дизайн. Ведь, когда художник рисует автомобиль, для него важны пропорции, то, как одна линия переходит в другую, как говорится, игра света и тени. И, очевидно, что вставка в кузов удлиняющей его секции с ладонь шириной всю эту гармонию нарушает.

Именно поэтому растянутый BMW X5 похож уже не на BMW, а на какой-то Avatr. Еще у китайской удлиненной версии изменилась оптика: дневные ходовые огни теперь с диагональным рисунком вместо X-образного. Но главные изменения, конечно, внутри: более роскошными стали кресла заднего ряда, появился откидной экран, поддерживающий потоковое видео в разрешении до 8K и игровые функции.

Интересно, что на родине бренда в Германии официально купить такую машину нельзя, а привезти ее окольными путями будет хлопотнее и дороже, чем в Россию, где цепочки параллельного импорта из Китая налажены уже не первый год.

Дмитрий Гронский